12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı
IHA Giriş Tarihi:

12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde 1 milyon yıl önce oluşumu tamamlandığı değerlendirilen Buzul Vadisi dronla kaydedildi.

#1
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta olan Ambar Irmağı (Buzul Vadisi), yaklaşık 1 milyon yıl önce oluşumunun tamamlandığı değerlendiriliyor.

#2
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Vadinin, Tetis Denizi tabanının yükselmesinden ötürü burada doğu-batı uzanımlı iç göllerin oluştuğu, Ambar Vadisi'nin açılması da, Hani ilçesi civarında meydana gelen iç göllerden birinin taşması neticesinde oluştuğu ön görülüyor.

#3
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Vadinin bulunduğu bölgede, geçtiğimiz yıllarda Gre Fılla mevkiinde arkeolojik kazı yapılıp 12 bin 500 yıllık yerleşim yerleri tespit edilmişti.

#4
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Antropolog Naci Akdemir, Ambar Irmağı'nın ilçenin en önemli akarsuyu olduğunu söyledi.

#5
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Yörenin veya bölgedeki bütün akarsuyu boylarında olduğu gibi Ambar Vadisi'nin boylarının da kültür varlıklarıyla dolu bir yer olduğuna dikkat çeken Akdemir, vadide tarihi ören yeri bulunmayan hemen hemen bir metre arazi bulunmadığını söyledi.

#6
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Akdemir, vadinin 300 metre ilerisinde Ambar köyündeki iki höyükten birinde kurtarma kazıları yapıldığını, orada 12 bin 500 yıllık meskenlerin bulunduğunu hatırlatarak, "Ancak üst katmanları buzul oyuntuları olan bu vadide birçok da doğal mağara bulunmaktadır.

#7
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Bu doğal mağaraların en az 4-5 tanesinin önünde kültür toprağı veya arkeolojik toprağı dediğimiz kalıntıları vardır. Şayet bunlar kazılırsa 10 bin senelik kültür varlıklarının olacağına kati gözüyle bakıyorum. Ambar Höyüğünden Gre Fıla kazıldı, 12 bin 500 senelik meskenler bulundu" dedi.

#8
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Vadinin Tetis Denizi tabanının yükselmesinden ötürü burada doğu-batı uzanımlı iç göller oluştuğunu aktaran Akdemir, "Bu Ambar Vadisi'nin açılması da, Hani ilçesi civarında meydana gelen iç göllerden birinin taşması neticesinde oluştuğuna inanıyoruz.

#9
Foto - 12 bin 500 yıllık keşif! Göl taştı tarih ortaya çıktı

Vaktiyle Ambar Vadisi'nin şu an ki suları Kocaköy ve Yazıköy'ün kuzeyinden şimdiki Arkbaşı'ya doğru aktığını düşünüyoruz. Bilahare zamanla burayı aşmıştır. Buzul çağından sonra vadi derinleşmiştir. Bu da, son 1 milyon sene içinde olmuş bir hadisedir diye düşünüyorum. Tabii ki buna isabetli kararı jeologlar verir" şeklinde konuştu.

