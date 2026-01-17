Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Karşılaştırma olması açısından Bodo/Glimt sınavındaki bilet fiyatları şu şekildeydi: Premium: 40 bin TL Delux: 38 bin TL Lux: 36 bin TL Classic: 34 bin TL 1. Kategori: 22.500 TL 2. Kategori: 20 bin TL 3. Kategori: 18 bin TL 4. Kategori: 17 bin TL 5. Kategori: 16 bin TL 6. Kategori: 14 bin TL 7. Kategori: 13 bin TL 8. Kategori: 10 bin TL 9. Kategori: 8 bin TL 10. Kategori: 2.100 TL 11. Kategori: 2 bin TL