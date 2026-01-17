Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelede 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i ağırlayacak. En pahalı bilet 45 bin TL'ye satılıyor. En ucuzu ise 2.300 TL
Galatasaray, 21 Ocak'taki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa Devler Arenası'nda sonraki turların da kapısını açacak. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyenleri ise biraz tuzlu bir fatura bekliyor.
Yönetim, Atletico Madrid karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı:
Premium: 45 bin TL Delux: 44.500 TL Lux: 44.250 TL Classic: 44 bin TL 1. Kategori: 28 bin TL 2. Kategori: 27.500 TL 3. Kategori: 23 bin TL 4. Kategori: 22.500 TL 5. Kategori: 19 bin TL 6. Kategori: 18 bin TL 7. Kategori: 13 bin TL 8. Kategori: 9 bin TL 9. Kategori: 7.500 TL 10. Kategori: 2.350 TL 11. Kategori: 2.300 TL Misafir: 2.300 TL
Karşılaştırma olması açısından Bodo/Glimt sınavındaki bilet fiyatları şu şekildeydi: Premium: 40 bin TL Delux: 38 bin TL Lux: 36 bin TL Classic: 34 bin TL 1. Kategori: 22.500 TL 2. Kategori: 20 bin TL 3. Kategori: 18 bin TL 4. Kategori: 17 bin TL 5. Kategori: 16 bin TL 6. Kategori: 14 bin TL 7. Kategori: 13 bin TL 8. Kategori: 10 bin TL 9. Kategori: 8 bin TL 10. Kategori: 2.100 TL 11. Kategori: 2 bin TL
