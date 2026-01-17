  • İSTANBUL
Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik mücadelede 21 Ocak'ta Atletico Madrid'i ağırlayacak. En pahalı bilet 45 bin TL'ye satılıyor. En ucuzu ise 2.300 TL

#1
Foto - Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Galatasaray, 21 Ocak'taki Şampiyonlar Ligi mücadelesinde Atletico Madrid'i konuk edecek. Temsilcimiz bu maçı kazanırsa Devler Arenası'nda sonraki turların da kapısını açacak. Mücadeleyi tribünden takip etmek isteyenleri ise biraz tuzlu bir fatura bekliyor.

#2
Foto - Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Yönetim, Atletico Madrid karşılaşmasının bilet fiyatlarını açıkladı:

#3
Foto - Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Premium: 45 bin TL Delux: 44.500 TL Lux: 44.250 TL Classic: 44 bin TL 1. Kategori: 28 bin TL 2. Kategori: 27.500 TL 3. Kategori: 23 bin TL 4. Kategori: 22.500 TL 5. Kategori: 19 bin TL 6. Kategori: 18 bin TL 7. Kategori: 13 bin TL 8. Kategori: 9 bin TL 9. Kategori: 7.500 TL 10. Kategori: 2.350 TL 11. Kategori: 2.300 TL Misafir: 2.300 TL

#4
Foto - Ayıp olmuyor mu beyler?!? Galatasaray taraftarının cebi yanacak

Karşılaştırma olması açısından Bodo/Glimt sınavındaki bilet fiyatları şu şekildeydi: Premium: 40 bin TL Delux: 38 bin TL Lux: 36 bin TL Classic: 34 bin TL 1. Kategori: 22.500 TL 2. Kategori: 20 bin TL 3. Kategori: 18 bin TL 4. Kategori: 17 bin TL 5. Kategori: 16 bin TL 6. Kategori: 14 bin TL 7. Kategori: 13 bin TL 8. Kategori: 10 bin TL 9. Kategori: 8 bin TL 10. Kategori: 2.100 TL 11. Kategori: 2 bin TL

