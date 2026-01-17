  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
6
Yeniakit Publisher
İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

Real Madrid'de Xabi Alonso sonrası geleceği belirsiz olan Arda Güler için İspanyol basınından transfer iddiası geldi.

#1
Foto - İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

Arda Güler'le ilgili ESPN, Avrupa'da ses getiren bir transfer iddiasını manşetten verdi. Milli futbolcunun son haftalarda etkinliğini kaybettiği belirtildi ve yaz transfer dönemi için bomba bir transfer söylentisi paylaşıldı.

#2
Foto - İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

ESPN, Arsenal'in Arda Güler'i çok yakından takip ettiğini belirtti. Haberde, "Geçen yaz A takım kadrosunu güçlendirmek için 250 milyon sterlinden fazla yatırım yapan Arsenal'in, sonraki transfer hamlelerinde uzun vadeli bir planlama unsuru olduğu görülüyor.

#3
Foto - İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

20 yaşındaki Elche orta saha oyuncusu Rodrigo Mendoza'ya ilgi duyuyorlar ve Güler de yakından takip ettikleri bir diğer genç oyuncu." ifadeleri yer aldı.

#4
Foto - İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

Arsenal'in çok önemli bir fırsat doğmadığı takdirde ara transfer döneminde Arda Güler için hamle yapmayacağı belirtildi.

#5
Foto - İngiliz devi Arda Güler için geliyor: İspanyollar tarih verdi!

İngiliz devinin yaz transfer döneminde ise çok büyük olasılıkla milli futbolcu için Real Madrid'e resmi teklifte bulunacağı aktarıldı./ kaynak: haber7

