SON DAKİKA
Spor Jhon Duran hakkında yeni iddia! İtalyan takımı gündemine aldı
Jhon Duran hakkında yeni iddia! İtalyan takımı gündemine aldı

Jhon Duran hakkında yeni iddia! İtalyan takımı gündemine aldı

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin kiralık forveti Jhon Duran, İtalyan futbol kulübü Napoli'nin transfer listesinde. İddialara göre, Napoli'nin sportif direktörü Giovanni Manna, 2003 doğumlu Kolombiyalı futbolcuyu uzun süredir takip ediyor. Napoli'nin Duran transferi için şartları zorlamaya hazır olduğu da ortaya çıktı.

NAPOLI, JHON DURAN'I LİSTEYE ALDI İDDİASI

Napoli Sportif Direktörü Giovanni Manna'nın, 2003 doğumlu Kolombiyalı futbolcuyu uzun süredir takip ettiği belirtildi. Napoli'nin Duran transferi için şartları zorlamaya hazır olduğu da öne sürülen detaylar arasında yer aldı.

BU SEZONKİ KARNESİ

Jhon Duran, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı. Kolombiyalı golcü bu süreçte 5 gol atıp 2 asist kaydetti.

