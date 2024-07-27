Devlet hastanelerini yapan firmaydı: İflas etti!
Gökyol İnşaat, konkordato talep etti. 600 yataklı devlet hastanesini yapan şirket bazı yerlerdeki projelerini de yarıda bıraktı.
Gökyol İnşaat, konkordato talep etti. 600 yataklı devlet hastanesini yapan şirket bazı yerlerdeki projelerini de yarıda bıraktı.
Ekonomim’in haberine göre Gökyol İnşaat, iflas koruma talebinde bulundu. Şirketin en son yaptığı proje 600 yataklı Bartın Devlet Hastanesi’ydi.
1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nden şirkete konkordato izni çıktı. Özellikle hastane inşaatlarıyla ön plana çıkan Gökyol İnşaat, üç aylık geçici mühlet hakkı elde etti. Bu sürede şirket projelerini tamamlamaya devam edecek ve yakından takip edilecek.
İlk olarak 2008’de Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cer. Eğ. ve Ar. Hastanesi ile hastane yapım işine giren Gökyol İnşaat bugüne kadar tamamladığı hastane projeleri şöyle:
İstanbul Başakşehir Devlet Hastanesi Ek Bina Yapım İşi
Üsküdar Kalp Damar Cerrahisi Hastanesi A Blok Tadilat İşi
İzmir Foça 50 Yataklı Devlet Hastanesi Yapım İşi
Düzce ASM + VSD + KETEM + HSL ve 112 ASHİ Yapım İşi
Sakarya 200 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi
Biga Devlet Hastanesi
Adana 250 Yataklı Devlet Hastanesi İkmal İnşaatı
Ankara 300 Yataklı Gölbaşı Devlet Hastanesi
Ankara Demetevler 60 Üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi
Sakarya 300 Yataklı Devlet Hastanesi
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İnşaatı devam eden projelerse şöyle:
Artvin 20 Ünit ADSM+TSM+112 ASHİ Yapım İşi
Çanakkale Çan 75 Yataklı Devlet Hastanesi
Bartın 600 Yataklı Devlet Hastanesi
Alanya 200 Yataklı Devlet Hastanesi
Yakakent 50 Yataklı Devlet Hastanesi
Çayırova 200 Yataklı Devlet Hastanesi
Kapaklı 100 Yataklı Devlet Hastanesi