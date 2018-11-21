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Devlet eliyle kumar olmaz

Piyango ve şans oyunlarının devlet eliyle oynatılmasına tepki gösteren STK’lar, “Bu tür oyunların haram olduğuna dair ayet-i kerimeler var. Milletin harama bulaşmasının önü kesilmelidir” dedi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:11

Ömer Faruk Şahin  Ankara

Kur’an-ı Kerim’de açıkça yasaklanan kumarMilli Piyango’ adı altında ülkemizde her sene icra ediliyor. Bu sene kazanan bir kişiye 70 milyon, toplam dağıtılacak bedelin ise 390 milyon lira olarak belirlenmesinin ardından son günlerde bilet satışları artmaya başladı. Devlet eliyle yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede kumar oynatılmasının yanlış olduğunu belirten STK Temsilcileri, Akit’e yaptıkları değerlendirmede, “Azı ya da çoğu yoktur. Ayet-i Kerime ile bu tescillenmiştir. Biz STK’lar olarak bunu üst perdeden dile getiriyoruz. Türkiye’nin üzerine yapışmış olan bu kumar oyunlarına son verilmelidir” diye konuştular. 

“Piyango açıkça haramdır”

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Piyango açıkça haramdır. İslam bunu yasaklamıştır. Azı ya da çoğu yoktur. Ayet-i Kerime ile bu tescillenmiştir. Biz STK’lar olarak bunu üst perdeden dile getiriyoruz. Türkiye’nin üzerine yapışmış olan bu kumar oyunlarına son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Bir an önce son verilmelidir”

Din Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Harama teşvik. Ekonomik darboğazdaki insanlar bu harama daha çok bulaşıyor. Bugüne kadar bu tür işlerden kendisine ikramiye çıkan kişilerin sonu hep hüsran oldu. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkede devlet eliyle kumar olmaz. Bu organizasyona bir an önce son verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:11
  1. Ankara
  2. Piyango
  3. şans oyunları
  4. STK
  5. Kur’an-ı Kerim
  6. kumar
  7. Milli Piyango
  8. Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir
  9. Din Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Başkanı Mustafa Çopursuz

YORUM YAZ

  • aliali5 dk önce
    O stklar kuranın başka konularda ne dediğini bile bile tagutlardan razı olmadılar mı? Elleriyle destek olup ölmek üzere olan katillerini tutup ayağa kaldırmadılar mı? Şimdi neyi soruyorlar? Neyin tebliğini yapıyorlar? Devlet diye tapınıp durduğunuz bu ilah bugüne kadar hangi ayeti taktı gösterin? Ancak seçim malzemesidir ayetler bu sistemde.Şirke her seçim destek olup sonra kuranın ayetlerini piyango müslümanların tek sorunu gibi dillendirmek nedir? Yoksa siz kitabın bir kısmına inanıp bir kısmını inkar mı ediyorsunuz? Firavuni bir sistemi alkışlayıp firavunların günahı yaymasına tepki mi koyuyorsunuz?
  • mustafagülmustafagül14 dk önce
    diyanetin gelirlerinin bir kısmı...
  • ÖMER ÇOBANÖMER ÇOBAN37 dk önce
    NE HARAMI ONLAR ALACAK OLDUĞU VERGİYE BAKIYORLAR
  • abdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddinabdulmuttalib el-Arabi bin Rükneddin41 dk önce
    1400 sene önce piyango var miydi lo ?!
  • Mesut SarpMesut Sarp46 dk önce
    Milli piyangoda kumar olduğundan haramlar arasina girer ve günahtır. Ak parti haram olduğunu bilmesine rağmen neden 17 yıldır bu kumarı oynatıyor. Lütfen bi Allahın kulu buna açıklama getirsin.
  • denizdeniz52 dk önce
    ...Sahi siz ne içiyonuz???
  • kemal arslankkxkemal arslankkx1 sa önce
    ıddaa da var :) sayısal var loto var spor toto var :) Hepsi özelleşmeli.
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Ayetle hadisle iş yapmaya kalkarsanız ne içkiden vergi alabilirsiniz, ne devlet bankası açabilirsiniz, ne eğlence mekanına ruhsat verebilirsiniz, ne bizi kafire muhtaç bırakan petrol kullanan araçları kullanabilirsiniz. Hayat ertesi gün durur, ekonomin çöker, 1 hafta içinde kendini bile savunamayacak ülke olursun, başını da ezerler.
  • Uğur KartalUğur Kartal1 sa önce
    Din-Bir-Sen, Diva -Sennedir ya ? hem dindar olucan hemde koministin sendikasını alıcan,
  • Metin ARSLANMetin ARSLAN1 sa önce
    (Editörden: Tüm giderlerimiz bu kaynaktan karşılanmaktadır. Anlayışla karşılanacağını ümit ederiz. Selam ve saygılarımızla.)
  • ibrahim yalçınibrahim yalçın1 sa önce
    diyanetin parası nerde yatıyor alem adamsınız vesselam komik hemde ćok komik.ya sizin dininiz ayrı yada bizimki
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