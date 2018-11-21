Ömer Faruk Şahin Ankara

Kur’an-ı Kerim’de açıkça yasaklanan kumar ‘Milli Piyango’ adı altında ülkemizde her sene icra ediliyor. Bu sene kazanan bir kişiye 70 milyon, toplam dağıtılacak bedelin ise 390 milyon lira olarak belirlenmesinin ardından son günlerde bilet satışları artmaya başladı. Devlet eliyle yüzde 99’u Müslüman olan bir ülkede kumar oynatılmasının yanlış olduğunu belirten STK Temsilcileri, Akit’e yaptıkları değerlendirmede, “Azı ya da çoğu yoktur. Ayet-i Kerime ile bu tescillenmiştir. Biz STK’lar olarak bunu üst perdeden dile getiriyoruz. Türkiye’nin üzerine yapışmış olan bu kumar oyunlarına son verilmelidir” diye konuştular.

“Piyango açıkça haramdır”

Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Piyango açıkça haramdır. İslam bunu yasaklamıştır. Azı ya da çoğu yoktur. Ayet-i Kerime ile bu tescillenmiştir. Biz STK’lar olarak bunu üst perdeden dile getiriyoruz. Türkiye’nin üzerine yapışmış olan bu kumar oyunlarına son verilmelidir” ifadelerini kullandı.

“Bir an önce son verilmelidir”

Din Hizmetleri Kolu Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (DİVA-SEN) Başkanı Mustafa Çopursuz ise, “Harama teşvik. Ekonomik darboğazdaki insanlar bu harama daha çok bulaşıyor. Bugüne kadar bu tür işlerden kendisine ikramiye çıkan kişilerin sonu hep hüsran oldu. Yüzde 99'u Müslüman bir ülkede devlet eliyle kumar olmaz. Bu organizasyona bir an önce son verilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.