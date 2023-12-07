Devlet el koysun bu arabalara! İstanbul'da rezil görüntü

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi.

Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, hem ambulansın gidişini engelledi hem de trafikteki akışı yavaşlattı.

Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnfiale neden olan görüntüye yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, "Cezalar çok yetersiz. Devlet ambulansa yol veremeyenin araçlarına el koysun." ifadelerini kullandı.