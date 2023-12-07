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Gündem Devlet el koysun bu arabalara! İstanbul'da rezil görüntü
Gündem

Devlet el koysun bu arabalara! İstanbul'da rezil görüntü

Yeniakit Publisher
2023-12-07 11:27:00 -

Kartal'da E-5 karayolunda sol şeritte ilerleyen ambulansın önüne geçen otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansa yol vermedi. Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızla ilerleyen sürücüye yoldaki başka sürücüler de tepki gösterdi. İnfiale neden olan görüntüye yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, "Cezalar çok yetersiz. Devlet ambulansa yol veremeyenin araçlarına el koysun." ifadelerini kullandı.

E-5 karayolu Kartal mevkiinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, ambulansın önünde ilerleyen bir otomobil sürücüsü dakikalarca ambulansın ilerleyişini engelledi.

Sol şeritte olmasına rağmen düşük hızda ilerleyen sürücü, hem ambulansın gidişini engelledi hem de trafikteki akışı yavaşlattı.

Ambulans şoförünün kendisine siren çalmasına aldırış etmeyen sürücüye yoldaki diğer sürücüler de tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İnfiale neden olan görüntüye yorum yağdıran sosyal medya kullanıcıları, "Cezalar çok yetersiz. Devlet ambulansa yol veremeyenin araçlarına el koysun." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Cezalar eger caydirici pisman edici DEĞILSE, TESVIK EDICIDIR!

......

Ccc

Almislardir simdi haydarla tanisiyordur
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