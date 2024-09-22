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Ekonomi Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!
Ekonomi

Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!

Yeniakit Publisher
2024-09-22 20:58:00 - 2024-09-22 22:03:10
Devlet destekli rafineriler iflas etti: Küresel kriz onları da vurdu! Petrol ve kimya devi iki dev tesis kapanacak!

Küresel ekonomik kriz bir çok şirketin iflas bayrağını çekmesine neden olurken devlet destekli petrol ve kimya grubu Sinochem Küresel ekonomik durgunluk, büyük şirketleri zorlama noktasına getirdi. Sektörden çekilme kararı aldı.

Devlet destekli rafineriler iflas etti: 220 ... Çin mahkemesi, devlet destekli petrol ve kimya grubu Sinochem’e ait iki rafinerinin iflasına hükmetti. Bu iki tesisin günlük toplam 220.000 varil ham petrol işleme kapasitesi bulunuyordu ve artık faaliyetlerine son veriyor.

Reuters'ın haberine göre, 14 Eylül'de alınan bir kararla Shandong Huaxing Petrokimya Grubu ve Zhenghe Group Co Ltd'nin iflas ettiği resmen duyuruldu. Çin’in doğusundaki Shandong eyaletinin Dongying mahkemesi, her iki tesisin yeniden yapılandırma süreçlerini sonlandırarak iflas kararını açıkladı. Bu karar, rafinerilerin alacaklılarıyla yapılan yeniden yapılandırma planlarında uzlaşı sağlanamaması üzerine verildi.

Bu iki tesis, Çin’in petrol işleme sektöründe önemli bir yere sahipti ve toplamda günlük 220.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahipti. Devlet destekli petrol ve kimya grubu Sinochem'in, bu durumla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmaması, durumu daha da belirsizleştiriyor. Sinochem, uzun zamandır finansal sorunlar ve küresel çapta zayıf rafine yakıt piyasası nedeniyle sıkıntılar yaşıyor.

Shandong eyaleti, Çin'deki bağımsız rafineriler için önemli bir merkez olarak bilinmektedir ve ülkenin ham petrol işleme kapasitesinin büyük bir bölümünü barındırmaktadır. Ancak son dönemlerde, küçük ve bağımsız rafineriler, yüksek ham petrol maliyetleri ve düşük yakıt talebi nedeniyle ekonomik baskı altında kalmış durumda. Temmuz ayında, Sinochem’e ait Zhenghe ve Changyi rafinerileri, artan maliyetler ve düşük kârlılık nedeniyle belirsiz bir süreliğine kapatılmıştı.

Bloomberg'in raporuna göre, Changyi rafinerisi bu ay içinde alacaklılarıyla müzakere etmek üzere bir toplantı planlıyor. Ancak iki tesisin iflası, Shandong’daki diğer Sinochem rafinerilerinin geleceğini de belirsiz hale getiriyor. Sinochem’e ait bu üç rafineri, günlük toplamda 380.000 varil ham petrol işleme kapasitesine sahip ve bu, ülke genelindeki rafineri üretiminin ortalama %3'ünü oluşturuyor. Shandong'daki bu tesisler, Temmuz ve Ağustos aylarında kapasitelerinin yalnızca %56.4'ünde çalıştı; bu oran, düşük işleme marjları ve durgun yakıt talebi nedeniyle geçen yıla göre 10 puan daha düşük. Yerel danışmanlık şirketi Sublime China Information, rafinerilerin düşük kapasitede çalışmasının, zayıf rafine yakıt piyasasından kaynaklandığını vurguladı.

Sinochem'in iflas eden tesislerle ilgili nasıl bir adım atacağı ise henüz netleşmiş değil, ancak bu gelişme Çin rafineri piyasasında önemli bir dönüm noktası olarak kaydedilebilir.

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