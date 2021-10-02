Devlet destekleri devam etmeli

Gıda dışı modern perakende sektörü üyelerini bünyesinde bulunduran Zincir Mağazalar Derneği’nin (ZMD) yeni dönemde atacağı adımlar Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe tarafından açıklandı.

300 bin çalışanımız var

320 milyar TL seviyesinde bir ciroyu temsil eden derneğin ülke ekonomisine güç kattığını dile getiren Tınastepe, “Son dönemde üyelerimiz arasına katılan önemli perakendecilerle ZMD’nin temsiliyetini büyük ölçüde genişlettik. Ülke çapında 50 bin satış noktasında 300 bin çalışanımızla ekonomimiz ve halkımız için çalışıyoruz” dedi.

Fayda oluşturuyoruz

“Firmaların gündemleri çalışmalarımıza yön veriyor” ifadesini kullanan Tınastepe, “Sektörün tamamına dokunan her türlü konuda mevzuat, eğitim, istihdam oluşturma, teknoloji, verimlilik, sürdürülebilirlik, e-ticaret, pazarlama, omnichannel gibi her gündemi üyelerimizin destekleriyle işliyoruz. Ortak fayda oluşturacak projeler çıkarmaya çabalıyoruz” dedi.

Mağaza sayısı arttı

Gıda dışı perakende sektörünün 2021 yılı verilerine değinen Tınastepe şunları aktardı: “2020 yılını pandeminin etkisiyle önemli kayıplarla kapattık. 2021 yılının ilk yarısında da kendimizi kıyaslamak için 2019 yılını baz almak zorunda kaldık. Bu durumda ilk yarıda enflasyondan arındırılmış olarak yüzde 25 seviyesinde gerilediğimizi görüyoruz. TAMPF – Nielsen Perakende Endeksi verileri yine aynı dönem için mağaza sayılarımızın yüzde 5 arttığını da ortaya koyuyor. Sektörümüz yatırımlarına devam ediyor, ancak cirolarımızın toparlanması için önümüzde yol var.”

Yaralar sarıldı

Tınastepe, sektörün gücünü korumasının mağaza ve istihdam kaybı yaşamamasının önemli ölçüde devlet destekleri sayesinde sağlandığının altını çizdi. Tınastepe, Kısa Çalışma Ödeneği, kira ve stopajlardaki vergi indirimleri, kamu alacaklarının ötelenmesi gibi desteklerin pandeminin yaralarının sarılmasına katkıda bulunduğunu vurguladı.

Önemli tespit

Devlet desteklerinin sürmesiyle ticaretin hızla canlanacağına inandıklarını aktaran Tınastepe, ayrıca “Satışlarımız okula dönüş dönemiyle toparlanmaya başladı. Ancak 1.5 senede yaşanan kayıpların telafisi sadece satışlarla karşılanacak gibi görünmüyor” tespitinde bulundu.

Etkin önlemler alınmalı

Sektörün yakın gelecekte öngörülen sıkıntılarına dikkat çeken Tınastepe, “Globalde yaşanan tedarik sorunları ve maliyet artışları kısa bir süre içinde fiyatlara negatif etki etti” diye konuştu. Tınastepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “Globalde emtia fiyatlarındaki yükselişler, petrole bağlı ürünlerdeki zamlar, artan lojistik ve enerji giderleri, bazı yarı mamullerde gözlenen arz sıkıntıları bizim maliyetlerimizi olumsuz yönde etkiliyor. Deniz ticaretindeki konteyner sıkıntısı, Çin’deki çip sıkıntısı, Uzak Doğu’da vaka sayılarının hızlı artışı ve benzeri birçok neden maalesef bizlere ek maliyet olarak yansıyor. Bu konuda yetkililerin hızlı ve etkin önlemler almasını bekliyoruz.”

Teşvik talebi

Devlet desteklerinin de sektörün hayatta kalabilmesinde kritik rol oynadığını savunan Tınastepe, şunları kaydetti: “Desteklerin sürmesi hem bizlerin hem de tamamı kayıtlı istihdamımızın devamlılığı için hayati önem taşıyor. Geçtiğimiz zorlu dönemde ayakta kalmayı başaran firmaların sermayelerinde önemli erimeler oldu. Çünkü bu dönemi satışlarla değil, sermaye kaynaklarımızla dengeleyebildik. Bu amaçla perakendeci işletmelere sermayelerini kuvvetlendirmeye yönelik hibe destekleri gelmesi, sermayesini kendi kaynaklarıyla güçlendirmeye çalışan işletmelere de teşvik verilmesini istiyoruz. Bununla beraber sıkıntılı bir dönemden çıkan hane halkının da desteklenmesi, ticarete ve tüketime yansıyacak ek gelirler oluşturulması önem taşıyor. Alım gücünün düşmesi, tüketicimizi sıkıntıya soktuğu gibi çalışanımızın motivasyonunda da bizi zorluyor. Arkadaşlarımızı her türlü hakları kapsamında desteklesek de genel ekonominin gidişatından dolayı yaşadıkları mutsuzluk dolaylı olarak işlerine de yansıyor.”

Aşılama programı hız kesmemeli

Perakende sektörünün hayatın normalleşmesini temenni ettiğini anlatan Tınastepe, şunlara işaret etti: “Önemli bir başarıyla gerçekleşen aşılama programının hız kesmeden sürmesi bu dönemi atlatıp rahata ermemiz için büyük önem taşıyor. Bu bağlamda aşının tercih değil, toplumsal bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz. Toplumsal bağışıklığı sağladığımız anda gösterilen tüm çabaların hedefe ulaşması mümkün olabilecek. Bunun için de aşı özendirilmeli. Aşı olan vatandaşlarımız, bazı konularda istisna tutulmalı. Örneğin alışveriş merkezleri, lokanta, kafe, bar, gece kulübü, kıraathane, spor salonları, her türlü müsabaka sahaları, sinema, tiyatro, konser ve düğün ve özel davetlere katılacak misafirler ile müşterilerin 2 doz aşıyı yaptırmış olması zorunluluğu getirilerek bir katkı sağlanabilir. Bunun ilk adımı hali hazırda atıldı. Uygulamanın yaygınlaştırılmasını bekliyoruz.”

Sektörümüz yatırımlarına devam ediyor, ancak cirolarımızın toparlanması için önümüzde yol var.

Desteklerin sürmesi hem bizlerin hem de tamamı kayıtlı istihdamımızın devamlılığı için hayati önem taşıyor

Pek çok konu ele alınacak

Serhan Tınastepe, her sene düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı’nın 6 Ekim Çarşamba günü başlayacağını bildirdi. Tınastepe, “Bu yıl sekizincisini organize edeceğimiz Perakende Teknolojileri Konferansı, hem içeriği hem konuşmacılarıyla sektörü güncel bilgilerle ve yeni gelişmelerle donatmayı sürdürecek. 10 haftada 10 farklı konuyu işleyeceğimiz webinar serimiz, perakende ve bilişim sektörlerini bir araya getirecek” bilgilerini paylaştı. Perakende Teknolojileri Konferansı’nın ilk oturumda ZMD Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe’nin moderatörlüğünde, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Galip Aykaç, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Altaş, Tescilli Markalar Derneği (TMD) Başkanı İzzet Stamati ve Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in katılacağı Yeni Normalden Ne Umduk Ne Bulduk” başlıklı oturumla başlayacak. Her hafta farklı konuyla devam edecek seride perakendenin geleceği, e-ticarette alınan aşama, çalışma hayatında yaşanan dönüşüm masaya yatırılacak.