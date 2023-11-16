  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Başkan Erdoğan'ın yanında görünce koruması hemen koştu! Etkisiz hale getirildi

Türkiye'den en çok konut alan artık Araplar değil! Şimdi onlar çılgınlar gibi ev toplamaya başladı

Meral Akşener’den başlayın Özgür Özel’e kadar! “Nato kafa, nato mermer” politikacılar!

Mansur 160 milyon lirayı çöpe attı

El ele şer ittifakını hortlatma telaşı

Emekliye vergi muafiyeti müjdesi! Kritik tarih detayı açıklandı

ABD ve Rusya'ya şok! Yerli S-400 ile ilgili Türkiye'yi heyecanlandıran duyuru

İçinde sadece hasta ve yaralıların bulunduğu hastaneyi ele geçirdi İsrail’in sahte zaferi Üst düzey Hamas yetkilisi Usame Hamadan tek tek açıkladı

CHP’liler soykırımcılara müşfik mazlumlara şedit! Netanyahu'nun askerleri

Cola Cola'ya karşı Türkiye yerli ve milli kola üretti! Bütün marketlerde 32,5 liradan satılacak
Kobi Devlet desteği aldı 360 ton balığın çoğu ihraç ediliyor
Kobi

Devlet desteği aldı 360 ton balığın çoğu ihraç ediliyor

Yeniakit Publisher
2023-11-16 13:48:00 -
Devlet desteği aldı 360 ton balığın çoğu ihraç ediliyor

Oltu ilçesindeki baraj gölünde Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları 6 milyon liralık destekle tesis kuran iki ortak, alabalık ve somon üretiyor.

Erzurum'daki Ayvalı Barajı'nda somon ve alabalık yetiştiren 53 yaşındaki Ünsal Bingül ve 45 yaşındaki Abubekir Aydemir, devlet desteğiyle ürettikleri 360 ton balığın büyük çoğunluğunu yurt dışına pazarlıyor.

Bingül ve Aydemir, 4 yıl önce Tarım ve Orman Bakanlığından aldıkları 6 milyon liralık destekle Oltu ilçesindeki Ayvalı Barajı'nda alabalık ve somon üretimine başladı.

Modern sistemle her geçen gün üretimi artıran ortaklar, 3 ayrı tesisteki 900 ton kapasiteli kafeslerle yıllık 360 ton balık yetiştiriyor.

"Kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz"

Ünsal Bingül, AA muhabirine, bölgede balık yetiştiriciliğinin önemli bir geçim kaynağı haline geldiğini söyledi.

Üretimi artırmayı hedeflediklerini anlatan Bingül, "Kapasiteyi yüzde 100'e çıkarmayı planlıyoruz. Somonlarımızın ağırlığı 1 ila 3 kilogram arasında değişiyor. İşleme tesisleri aracılığıyla genellikle Rusya, Japonya ve diğer Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. İç piyasaya da satış yapıyoruz." dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaklaşık 10 yıldır balık yetiştirdiğini anlatan Bingül, şöyle devam etti:

"Kış aylarında Karadeniz'e somon adayı olarak göndermekteyiz. Haziran, temmuz ve ağustos aylarında ise işleme tesislerine yüzde 90 ihracat için gönderiyoruz. Bu barajdan 4 yıldır çok güzel verim almaktayız. Müteşebbisleri de buraya davet ediyoruz. Balıkçılık yapmalarını istiyoruz. Kentin avantajları ve dezavantajları var. Biz dezavantajları da avantaja çevirmeye çalışıyoruz. Soğuk hava ve temiz suyu üretime yöneltiyoruz. Bu yüzden balıklar gayet lezzetli ve tercih edilmekte. Buranın alabalığı iç piyasada Türkiye'nin sayılı balıkları arasına girmekte."

Aydemir ise balık sektörünün kazancının bol olduğunu belirterek, bazı zamanlar siparişe yetişmekte zorlandıklarını aktardı.

"Geçen yıl ürettiğimizin yüzde 90'ını ihraç ettik"

Üretimde herhangi bir problem yaşamadıklarını dile getiren Aydemir, "Sektörün getirisi gayet güzel. Devletimiz de bu konuda çeşitli ekipman desteği veriyor. Ürettiğimiz balıkların tamamını elimizden çıkarabiliyoruz. Bu konuda gayet memnunuz. Burayı depolama alanı olarak düşünebiliriz." diye konuştu.

Aydemir, geçen yıl ürettikleri balıkların yüzde 90'ını ihraç ettiklerini dile getirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Alparslan Kenger de baraj üzerinde 9 işletmenin faaliyet gösterdiğini ve 8 tesisin de kurulum aşamasında olduğunu bildirdi.

Balık üreticilerinin desteklendiğini vurgulayan Kenger, "Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuz, kurulum aşamasında 3 işletmeye toplamda 25 milyon lira hibe desteği verdi. 2022 üretim sezonunda il müdürlüğümüzce 820 bin lira üretime katkıda bulunduk. Barajımızın su ürünleri kapasitesi yıllık 5 bin ton. Geçen yıl ürettiğimiz alabalık dışında sadece somonların yaklaşık 150 tonunu, bu yıl da 100 tonunu ihraç ettik." ifadesini kullandı.

İnhisarlı kadınlar hayallerini gerçekleştirdi
İnhisarlı kadınlar hayallerini gerçekleştirdi

Kobi

İnhisarlı kadınlar hayallerini gerçekleştirdi

ATO Başkanı Baran’dan işçi sorunu açıklaması
ATO Başkanı Baran’dan işçi sorunu açıklaması

Kobi

ATO Başkanı Baran’dan işçi sorunu açıklaması

Deprem bölgesindeki KOBİ’lere UNDP desteği
Deprem bölgesindeki KOBİ’lere UNDP desteği

Kobi

Deprem bölgesindeki KOBİ’lere UNDP desteği

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23