Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan yeni KPSS açıklaması

Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen KPSS'de çıkan bazı soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında yer alan sorularla aynı çıkması infiale neden oldu.

Olaya el koyan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jet talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu (DDK), olayla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Ankara Emniyeti, operasyon düzenleyerek söz konusu yayınevinin matbaası ve genel merkezinde arama yaptı. Emniyet ekipleri tarafından yayınevinin Kızılay ve Ostim'deki adreslerinde yapılan aramalarda, incelenmek üzere çok sayıda dijital materyale ve soru örneklerine el konuldu.

"Vatandaşlarımız müsterih olsun"

Tüm ülkenin konuştuğu olay sonrasında Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'dan bir açıklama geldi. Arıncı, incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü belirterek, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.