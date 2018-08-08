Devlet Demiryolları memur alımı yapacak

Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olan ilana göre TCDD bünyesinbdeki çalışan personel eksikliğini karşılamak üzere farklı alanlarda Kamu Personeli alımı yapacak. Sözk onusu ilan Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış olup ilgili başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden alınacaktır. Buna göre TCDD yayımladığı ilana göre sözk onusu ilanın 14 Ağustos 2018 tarihinde İŞKUr üzerinden yayımlanacağını belirtmişti.

HANGİ BÖLGELERDE ALIM YAPILACAK?

TCDD bahsettiğimiz üzere farklı alanlarda alım yapacak. Buna göre, Alifuatpaşa 121 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Basmane 311 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Kemer 312 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Menemen 331 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Bayındır 314 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Aydın 321 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Batman 553 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Afyonkarahisar A.Ç. 731 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Elazığ 541 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Palu 572 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Maden 543 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Yolçatı 542 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli, Elazığ 571 Yol Bakım Şefliğine 1 engelli olmak üzere toplamda 14 Engelli Personel Alınacak.

Eski Hükümlü olarak ise, Elazığ 541 Sinyalizasyon ve Haberleşme Bakım Şefliğine raylı sistemler sinyalizasyon bakım ve onarımcısı olarak işe alınacak 1 eski hükümlü , Afyonkarahisar A.Ç. 722 Yol Bakım Şefliğine mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü olarak işe alınacak 1 eski hükümlü, Sivas Yol Mekanik Atölye Müdürlüğüne mekanik vasıta tesis cihaz vinç operatörü olarak işe alınacak 1 eski hükümlü olmak üzere toplamda 4Eski hükümlü alınacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TCDD adaylardan bazı nitelikler aramaktadır. Buna göre Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi bulunmamak, Eski hükümlü veya Engelli olduğunu gösteriri belge, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve yapılacak Sözlü sınavdan başarılı olmak şartları aranacaktır.



Buna göre Sözlü sınav İŞKUR tarafından teslim alınacak Nihai listeye göre adayların 17 Eylül 2018 tarihi ile 18 Eylül 2018 tarihlerinde gerekli evrakları İlgili TCDD ye teslim etmeleri gereklidir. Buna göre sözlü sınav 04 Ekim 2018 tarihinde saat 10:00 da yapılacaktır.

BAŞVURULAR:

Başvuru yapacak adaylar başvurularına ilanını yayımlanması ile birlikte yani 04 Ağustos 2018 tarihinde başlayabilecekler. Başvurular en geç 20 gün içerisinde yani en geç 23 Ağustos 2018 tarihine kadar yapılması gerekmektedir. İlanlar hakkıdna detaylı bilgi almak isteyen adaylar aşağıda sizlerle paylaşacağımız bağlantıları kullanabilirler.

Engelli Pozisyonları içni Buraya Tıklayınız.

Eski Hükümlü Pozisyonları için Buraya Tıklayınız.