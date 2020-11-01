‘Devlet de biz de halkın yanındayız’

Görevlilere teşekkür edip vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Destici, şunları söyledi: “Devletimiz, bakanlarımız, bizler hepimiz buradayız. Şu anda zorda kalanların mağdur olanların, ihtiyaç sahiplerinin her türlü ihtiyaçları da karşılanıyor. Ama keşke bunları yaşamasaydık, bunları yaşamamak için gerekli tedbirler önceden alınmış olsaydı. Burada dikkat edilmesi gereken husus bu. Bunlar bizim için büyük dersler. Bu konuda eğer yerel yönetimlerde bir esneklik, aksaklık, gevşeklik, ranta dayalı işler görünüyorsa devletin de bunlara müdahale etmesi ve fırsat vermemesi lazım.”