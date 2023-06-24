Devlet dar gelirlinin yanında! O yardım devam ediyor.. İşte Aile Destek Ödemesi başvuru koşulları

Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin miktarları hakkında henüz net bir açıklama yapılmamış olsa da, yardımın 850 TL ile 1250 TL arasında olacağı tahmin ediliyor.

Maddi desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlara yönelik Aile Destek Programı'na başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor.

Dar gelirli ailelere yönelik nakdi yardımın online olarak yapılabilmesi, sürecin kolay ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesini sağlıyor.

Kimler faydalanabilir?

Aile Destek Programı'ndan hane içindeki kişi başına düşen aylık gelire bağlı olarak değişen yardım tutarıyla destek sağlanırken, yardım miktarları belirli gelir aralıklarına göre belirleniyor. Hane içinde kişi başına düşen aylık geliri 450 TL ve altında olanlar için bin 250 TL yardım yapılırken, geliri 450 TL üzeri - 911,15 TL ve altında olanlar için ise 1.100 TL yardım ediliyor.

Vatandaşların ödemeleri alabilmeleri için başvuru süreci ve şartları da büyük önem taşıyor. Aile Destek Programı'ndan faydalanmak isteyenlerin başvurularını e-Devlet üzerinden yapmaları gerekiyor.

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