Devlet bu yayınları yasaklamalı! Youtube'da yayımlanan çizgi filmlerle çocuklarımızı zehirliyorlar
Youtube'un "sınırsız özgürlük" alanı, reyting elde edip para kazanma aracı olarak kullanılırken, yayımlanan birçok içerik, çocuklarımızın zihin dünyasını zehirliyor.
Yeniakit.com.tr
Youtube platformunda yayınlanan çizgi filmler, genç nesli zehirlemeyi sürdürüyor.
Çocuklara yönelik çizgi film videoları hazırlayan 3 milyonu aşkın aboneye sahip "Minecraft Parodileri" adlı kanal, Youtube'un "sınırsız özgürlük" alanından faydalanarak çocuklarımızın berrak zihinlerini kirletmeyi sürdürüyor.
Üvey babasını öldürüp, annesini yaralayan çocuk!
Kanalda yayınlanan son içerik, yalnızca 2 günde 2 milyonu aşkın izlemeye ulaşırken, çizgi filmde, bir çocuğun üvey babasını öldürüp, annesini yaralaması anlatıldı.
Kanal tarafından yayınlanan birçok içeriğin, çocukların zihin dünyasını olumsuz etkileyebilecek nitelikte olduğu gözlenirken, Youtube yönetiminin kanala yönelik bir yaptırım uygulamaması, devreye devlet yetkililerinin girerek önlem alması gerekliliğini gözler önüne serdi.