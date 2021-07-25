Devlet bu ahlaksız saldırıya 'dur' desin! Aile çökerse toplum çöker!

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Mobil uygulamalarda çıkan reklamlar, büyük tehlike saçıyor.

Video chat veya çöpçatanlık yapılması için gayrimeşru ilişkilere zemin hazırlayan ahlaksız mobil uygulamalar, iğrençlikte zirve yaptı.

Uygulamada "aldatma" meşrulaştırılıyor

Yarı çıplak kadınlarla ahlaksız görüntüleri reklam olarak basan bir video chat uygulaması, aldatmayı meşrulaştırmaya çalıştı. Video reklamda, reklamlara servis ettiği bir kadının kocasını aldatmasını keyifle anlattığı görülüyor ve uygulamaya davet ediyor.

Reklamlarla uygulamalarda cirit atıyorlar

Yetişkin ve çocuk demeden tüm vatandaşların önüne çıkan bu iğrenç reklamlar, aile yapısını bozmayı amaçlarken gençleri ise ahlaksızlaştırmaya çalışarak toplumu ifsat ediyor.

Aile yapısı büyük tehdit altında

İstanbul Sözleşmesi'yle büyük darbe alan aile kurumu, tüm mecralarda da hedefe konulmaya devam ediyor.

Devlet bu ahlaksız saldırılara 'dur' desin

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özenle üzerinde durduğu aile müessesinin sürekli hedef haline gelmesi tepki toplarken devletin yetkili mercileri tarafından da bu özenin gösterilmesi bekleniyor.

Skandal reklamlara tepki gösteren vatandaşlar bu reklamların tamamen ortadan kaldırılmasını ve devletin bu ahlaksız saldırılara karşı "dur" demesini istiyor.

Aile çökerse toplum çöker!

Uzmanlar, ailenin toplumun yapıtaşı olduğunu belirterek "Ailenin toplumun harcı olduğunu ve bu harcın bozulması halinde milletin ayakta duramayacağını" vurguluyor.

Ayrıca uzmanlar, aileye yapılan bu saldırıların sistematik olmasına dikkat çekiyor.