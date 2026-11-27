Olası afetlere karşı ilk yardım ve afetlere hazırlık eğitimleri aldıklarını belirten Yıldırım, şunları kaydetti: "Başka eğitimler de aldık. Kendimizi daha da geliştirmek istedik. Bu konuda eğitim seviyemizi biraz daha yükseğe çıkarmaya başladık. Afetlerde temel barınma eğitimi aldık. Şu an çadırlarımızı kurduk, sınava tabi tutuluyoruz. Sınavdan geçersek üst seviyeye geçeceğiz. Bu eğitimden sonra arama kurtarma akreditasyonu var. İnşallah ona da akredite olacağız. Eğitimin içindeyiz, bir gelecek yetiştiriyoruz. Afetlere de hazırlıklı olmamız lazım. Bu eğitimlerimize devam edeceğiz. MEB AKUB olarak afetlerdeki çalışmalara destek olmak istiyoruz. 6 ekipten oluşuyoruz. Her ekibimizin lideri var. Liderlerin koordinesinde ekiplerimiz işlerini yapıyor." Olası afetlerde can kurtarmayı ve ihtiyaç sahiplerine destek olmayı amaçladıklarını belirten Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerde de görev aldıklarını ifade etti.