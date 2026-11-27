New Culture'ın hesaplamalarına göre, geliştirilen üretim yöntemi geleneksel süt üretimine kıyasla sera gazı salımını yüzde 85, arazi ve su kullanımını ise yüzde 95'in üzerinde azaltabiliyor. Kaliforniya yetkilileri, üretim izni öncesinde peynirin içeriğini, üretim aşamalarını, kullanılan ekipmanları, tesisin hijyen koşullarını ve ambalajlama yöntemlerini detaylıca inceledi. Onay, şirketin üretim tesisini, süreci ve etiketini kapsıyor. Şirket, ABD Gıda ve İlaç Dairesinden (FDA) henüz bu değerlendirmeye itiraz olmadığına dair resmi yazıyı almadı.