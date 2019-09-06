Devlet Başkanları Zimbabve Devlet Başkanı Robert Mugabe için teziye mesajı yayınladı

Zimbabve'yi 1980 yılında bağımsızlığa sürükleyen ve 40 yıl süren egemenlik döneminde düşmanlarını ezip geçen 95 yaşındaki eski Devlet Başkanı Mugabe, bugün tedavi gördüğü Singapur'da hayatını kaybetti.

KATKISI ASLA UNUTLMAYACAKTIR

Zimbabve Devlet Başkanı Emmerson Mnangagva, Twitter'dan yayınladığı taziye mesajında, "Yoldaş Mugabe hayatını özgürlüğüne ve halkını güçlendirmesine adayan bir kurtuluş simgesi ve tüm Afrikalıların birleşmesini amaçlayan bir liderdir. Ulusumuzun ve kıtanın tarihine olan katkısı asla unutulmayacak. Ruhu ebedi barış içinde yatsın" dedi.

BORİS JOHNSON DA KONUŞTU

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un sözcüsü, "Bugün Zimbabve basınında bu tür haberler olacak. Yas tutanlara başsağlığı diliyoruz ancak birçok kişi için Mugabe daha iyi bir geleceğin önünde engeldi. Zimbabve halkı, Mugabe'nin ülkesini fakirleştirmesi ve halka karşı şiddet kullanımını onaylamasıyla çok acı çekti. Mugabe'nin 2017'deki istifası Zimbabve'nin geleceğe doğru ilerlemesini ve vatandaşlarının insan haklarına saygı duyan demokratik, müreffeh bir ulus olmasını sağlayan başka bir şeye işaret ettiğini umuyoruz" açıklamasında bulundu.