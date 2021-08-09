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Dünya Devlet başkanı kararını duyurdu! Bir ülke daha S-400 alıyor
Dünya

Devlet başkanı kararını duyurdu! Bir ülke daha S-400 alıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesinin Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin, tedarikiyle ilgilendiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-09 19:58:00 -
Devlet başkanı kararını duyurdu! Bir ülke daha S-400 alıyor

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Belarus'un Rusya'dan alınan bazı fonları, modern Rus silahlarını satın almak ve bir nükleer santral inşası için harcamayı planladığını söyledi.

Lukaşenko, Pazartesi günü (bugün) yaptığı açıklamada, Belarus'un Rus yapımı S-400 orta-uzun menzilli savunma sistemlerinin teslimatıyla ilgilendiğini söyledi.

Basın mensupları ve tanınmış kişilerin yer aldığı bir toplantıda konuşan Lukaşenko, "Bu konu, S-400'lerin Belarus Cumhuriyeti'ne makul bir fiyata krediyle teslim edilebilmesi için Rusya Devlet Başkanı'nın önüne getirildi, çünkü böyle bir paramız yok. S-400 ilgimizi çekiyor. Bu yüzden bunu konuşuyoruz ve bu sistemleri alacağımıza eminim." dedi.

Belarus'un Rusya'dan aldığı bazı fonları, modern Rus silahlarını satın almak ve nükleer santral inşası için kredi olarak harcamayı planladığını belirten Lukaşenko açıklamasında, "Nükleer santral için önemli miktarda para biriktirdik. Bu kısmı harcamaya hazırım ve S-400'ler de dahil olmak üzere önemli miktarda askeri ve teknik ekipman için 300 milyon ila 500 milyon dolar arasında bir harcama öngörüyoruz, bahsettiğimiz şey bu." ifadelerini kullandı.

Lukaşenko, Belarus nükleer santralinin havadan gelecek tehlikelere karşı güvenliğinin sağlanması için talimat verdiğini ve Rus yapımı Tor-M2 uçaksavar füze sistemleriyle donanmış en gelişmiş hava savunma gücünün NPP bölgesinde konuşlandırıldığını söyledi.

Toplantıda hazır bulunan Belarus Güvenlik Konseyi Devlet Sekreteri Alexander Volfovich, cumhuriyetin silahlı kuvvetlerini geliştirme planı çerçevesinde, en az üç Tor-M2 bataryası daha satın almayı şart koştuğunu söyledi.

Lukaşenko da, "Biz zamanımızda Tor-M2'yi seçtik. Bu iyi bir silah ve hem onu kullanmayı hem de modernize etmeyi biliyoruz. Onu hem eski haline getirebiliriz hem de onarabiliriz." dedi.

Belarus'taki zırh onarım tesisi ve birkaç özel şirket, Rus yapımı S-300 ve Buk hava savunma sistemlerinin onarımı ve modernizasyonunda uzmanlaştı.

Belarus Hava Kuvvetleri ve Hava Savunma Birlikleri Komutanı Korgeneral Igor Golub, ocak ayında yaptığı açıklamada, Belarus'un hava savunma birliklerini yeniden silahlandırmaya ve Rusya'da geliştirilen S-400 sistemleriyle donatmaya hazır olduğunu söyledi.

Rusya'nın Askeri-Teknik İşbirliği Federal Servisi Birinci Başkan Yardımcısı Andrei Boitsov, bu yılın haziran ayı sonlarında, Rusya'nın talepte bulunursa Belarus'a, S-400 sistemleri ve Pantsir-S1 uçaksavar rampalarının teslimatlarını değerlendirmeye hazır olduğunu söyledi.

Kaynak: star.com.tr

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