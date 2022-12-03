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Siyaset Devlet Bahçeli'yi kahreden haber
Siyaset

Devlet Bahçeli'yi kahreden haber

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-12-03 12:15:00 -
Devlet Bahçeli'yi kahreden haber

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni Ahmet Fettahlıoğlu, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda tırla çarpışan otomobilde yaşamını yitirdi.

Tarsus-Adana-Gaziantep TAG Otoyolu'nun Gaziantep kuzey çıkışı yakınlarında meydana gelen kazada, şerit daralmasının olduğu bir noktada sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Orhan S. idaresindeki tıra arkadan çarptı. Kazada Ahmet Fettahlıoğlu ve Fadime Sevimli yaşamlarını yitirirken 5 kişide yaralandı.

Sabah'ın haberine göre, Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, kazada yaşamını yitiren Ahmet Fetahlıoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kuzeni olduğu ve araçtaki kişilerle birlikte Şanlıurfa'da küs olan aileyi barıştırmaya gittiği öğrenildi.

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Yorumlar

samimi

Sayın Bahçeli ye baş sağlığı diliyoruz... mekânı cennet olsun... Allah sevenlerine sabrı cemîl ihsan eylesin...
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