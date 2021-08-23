Devlet Bahçeli'yi hedef almışlardı! 'Köpek'liğin arkasından onlar çıktı

"Vaziyet" isimli internet haber sitesinin Twitter hesabında bugün tepki toplayan bir bilgi notu yer aldı.

Bilgi notunda dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, sel felaketi yaşanan Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuyudan kurtarılan bir sokak köpeğine ’Bozkurt’ ismini vermesine atıf yapıldı.

Ancak ilgili haber Vaziyet'in sosyal medya hesabında çok çirkin bir maksatla, provokasyon amacı ile servis edildi.

Vaziyet olayı, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde kuyudan kurtarılan sokak köpeğine 'Bozkurt' ismini verdi." şeklinde duyururken, bilgi notunun görselinde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fotoğrafı kullanıldı!

Gelen tepkiler üzerine ise skandal paylaşım Vaziyet'in Twitter hesabından silindi.

Nedir bu vaziyet?

MHP tabanının kırmızı çizgisi olan genel başkanları Devlet Bahçeli'yi hedef alan bu provokasyonun arkasında nasıl bir motivasyon olduğunu ise SuperHaber araştırdı.

5 yıl önce kurulan Vaziyet internet sitesi kendisini "Türkiye’de mukim, tek hissedarlı, gizli ortağı gizli ajandası gizli bağlantısı olmayan; herhangi bir kamu kurumu, belediye, parti, dernek, vakıf, yabancı fon tarafından desteklenmeyen, reklam bile almayan bir kuruluştur." şeklinde tanımlıyor.

Ayrıca bir süre önce internet sitesinin bağlantılarını merak edenler için bir açıklama yapma gereği de duydular... Kendi sitelerinden "Vaziyet'in arkasında kim var?" sorusunu yöneltip, yanıt olarak şu ifadeleri paylaştılar;

"Kurucumuz tek kişidir, gizli ortağımız gizli ajandamız gizli bağlantılarımız yoktur. Herhangi bir kamu kurumu, belediye, parti, dernek, vakıf, yabancı fon tarafından desteklenmiyoruz. Öz kaynaklarımızla ayaktayız, ayakta durmaya devam edeceğiz."

Vaziyet'in sahibi kim?



Vaziyet internet sitesinin kurucusu Sefa C. Yılmazel. İstanbul Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Yılmazel'in Vaziyet öncesinde bir medya tecrübesi bulunmuyor.

Ancak Sefa C. Yılmazel'in kim olduğu biraz araştırıldığında kendisinin İYİ Parti'ye "sempatisi olan" bir isim olduğu anlaşılıyor.

"Sefa C. Yılmazel" ismi üzerine biraz daha yoğunlaşıldığında ise "gizli ajandası olmadığı" ve "parti bağlantısı bulunmadığı" iddiasında bulunan Vaziyet'in perde arkasında kimler tarafından yönetildiği net şekilde ortaya çıkıyor.

Bu noktada, SuperHaber'in edindiği bilgilere göre, Sefa C. Yılmazel, İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Berat Yılmazel'in oğlu.

Berat Yılmazel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu ve İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ile yakın çalışan bir siyasetçi olarak biliniyor.

Özellikle de Buğra Kavuncu ile sahada omuz omuza mücadele veriyor.

Ayrıca Berat Yılmazel'in sosyal medya hesapları incelendiğinde sık sık oğlu Sefa C. Yılmazel'in internet sitesinin yayımladığı haberleri paylaştığı da gözden kaçmıyor.