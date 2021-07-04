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Gündem Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti
Gündem

Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

Milliyetçi Harekat Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli'nin Osmaniye’de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 08:26:00 -
Devlet Bahçeli’nin yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ağabeyi merhum Turan Bahçeli’nin oğlu Mustafa Bahçeli (51) bir süredir tedavi gördüğü hastalığından dolayı memleketi Osmaniye’de hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mustafa Bahçeli’nin 4 Temmuz Pazar günü Osmaniye Asri Mezarlığında bulunan Bahçeli aile kabristanlığında defnedileceği öğrenildi.

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