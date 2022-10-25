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Gündem Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı önerisi salonu ayağa kaldırdı
Gündem

Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı önerisi salonu ayağa kaldırdı

MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunan Türk Tabipler Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılması ve vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en uygun seçeneklerdendir" dedi. Bu sözler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-25 11:28:00 -
Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı önerisi salonu ayağa kaldırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli'nin hedefinde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" şeklindeki skandal iddiası vardı.

"Vatansız olmaya mahkum edilmeli"

Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı'ya sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılması ve vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en uygun seçeneklerden birisidir." dedi.

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Yorumlar

MERTTT

helal olsun devlet bahçeli. senin bu sözünü türk milliyetçisiyim diyen herkes sahiplenmeli. türkün türkten başka dostu yok.

TÜRK,SELÇÜKLU,VE OSMANLI TORUNLARIYIZ

SAYIN BAŞKAN BİZLER BİR VATANDAŞ OLARAK BUNLARA SENELERDİR (( BUNLARA **VATANSIZ TÜRK VATANDAŞLARI DİYORUZ))) SİZLERİN BU İŞİNİZ DEĞİL SİZLERİN İŞİNİZ KANUNLARI DEĞİŞTİRMENİZ GEREK ,,, TÜRKİYE AVRUPA ÜLKES GİBİ DEĞİL TÜRKİYE DÜNYANIN VE ORTADOĞUNUN ((( TERÖR YUVASI VE ÇEMBERİ AMERİKAYLA VE RUSYA İLE SARILI SİZLER HALA ŞİMDİ AKLINIZA GELDİ ,, SİZLER BAŞTA AK PARTİ BU HAÇLI ANAYASASINI VE KANUNLARINI DEĞİŞTİRMEDİKÇE ((( HADA ÇOK DAVUL ZURNA ÇALARSININ ))***
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