Devlet Bahçeli'nin Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı önerisi salonu ayağa kaldırdı
MHP lideri Devlet Bahçeli, parti grubunda yaptığı konuşmada "TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasında bulunan Türk Tabipler Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılması ve vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en uygun seçeneklerdendir" dedi. Bu sözler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'de partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konularda değerlendirmelerde bulunuyor. Bahçeli'nin hedefinde, Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın geçtiğimiz günlerde bir canlı yayında "Türk Silahlı Kuvvetleri kimyasal silah kullanıyor" şeklindeki skandal iddiası vardı.
"Vatansız olmaya mahkum edilmeli"
Hakkında soruşturma başlatılan Fincancı'ya sert sözlerle yüklenen Bahçeli, "TTB'nin kapısına kilit vurulmasını tarihi önemde addediyorum. Türk düşmanı bir birliğin isminin başında Türk olamaz. Türk Tabipler Birliği Başkanı'nın vatandaşlıktan çıkarılması ve vatansız olmaya mahkum edilmesi akla en uygun seçeneklerden birisidir." dedi.