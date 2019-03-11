Devlet Bahçeli’nin ‘sağduyu liderliği’ Avrupa’da anlatılacak

Geçtiğimiz günlerde Roma’da gerçekleşen “Uluslararası Kültürel Çalışmalar ve Siyaset” sempozyumunda, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi konu alan bildiri ile “En İyi Uluslararası Bildiri” ödülü alan Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve Doç. Dr. Tuba Gültekin, Devlet Bahçeli liderliğini Avrupa’da anlatmaya devam ediyor.

Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi, Doç. Dr. Tuba Gültekin, “Sağduyu Lideri Olarak Devlet Bahçeli” çalışmalarını Avrupa’ya taşıyor. Avrupa ülkelerinde gerçekleşecek çeşitli akademik etkinliklerde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli liderliğini vurgulayan Gültekin kardeşler, bu kapsamda Nisan ayında Atina, Haziran ayında ise Viyana’da gerçekleşecek akademik etkinlilerde, Devlet Bahçeli’nin liderliğini anlatacak.







"Bilge liderlik modeli"

Prof. Dr. Bilgehan Gültekin, Devlet Bahçeli’nin sağduyu liderliğini bir siyasal iletişim modeline dönüştürdüklerini ve Devlet Bahçeli modeli olarak geliştirdikleri sağduyu ve bilge liderlik modelini özellikle Avrupa ülkelerinde gerçekleşen uluslararası kongrelerde değişik boyutlarıyla sunacaklarını kaydetti. Prof. Dr. Gültekin, Devlet Bahçeli’nin siyasal iletişimde bir bilge liderlik modeli geliştirdiğini ve bu modelin siyasal anlaşmazlık ve belirsizliklerin giderilmesinde çok önemli bir siyasal iletişim modeli olduğunu ifade etti. Prof. Gültekin, Devlet Bahçeli’nin Türk siyasetinde sunduğu siyasal iletişim modelini, uluslararası ilişkilere uyarladıkları ve uluslararası sorun ve çatışmaların çözülmesi için, Devlet Bahçeli’nin bilge liderliğini temel alan özgün bir dış politika model sunduklarını ve bu modeli 2019 yılı sonuna kadar 10 farklı Avrupa ülkesinde gerçekleşecek akademik kongrelerde paylaşacaklarını dile getirdi.