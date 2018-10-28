Devlet Bahçeli'den yerel seçim hamlesi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yerel seçime hazırlık çalışmaları kapsamında 23-25 Kasım tarihlerinde Antalya'da partili belediye başkanlarıyla bir araya gelecek.

Bahçeli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak toplantıda, belediye başkanlarına 31 Mart 2019'da yapılması öngörülen yerel seçim çerçevesinde partinin seçim stratejisi hakkında bilgi verilecek.

Belediye başkanlarına, yerel seçimlere yönelik beklentiler kapsamında teşkilatla uyumlu çalışma, vatandaşlarla buluşma, kadınlara yönelik etkinlikler, sosyal medya kullanımı da dahil olmak üzere, pek çok başlık altında yapılması gerekenler anlatılacak.

Bilgilendirme yapılacak

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ile bazı genel başkan yardımcılarının da sunum yapacağı toplantıda öncelikle "Üretken belediyecilik" ve MHP'nin ilkeleriyle ilgili belediye başkanları bilgilendirilecek.

MHP'de bir süredir yerel seçimlere yönelik kurulan üç kişilik komisyon çalışmalarını sürdürüyor ve mevcut belediye başkanlarının taahhütlerini ne ölçüde yerine getirdiklerine ilişkin dosyaları inceliyor. Bu kapsamda "Pekiyi" alan ve yeniden aday gösterilecek bazı belediye başkanlarının olabileceği de tahmin ediliyor.

Parti, geleneksel hale gelen ancak yerel seçim nedeniyle büyük önem taşıyan bu toplantıda, yönetimindeki belediyelerin çalışmalarını da değerlendirecek.

Aday açıklaması bekleniyor

MHP liderinin bu toplantıda bazı il ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklaması bekleniyor.

Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi için mevcut başkan Hüseyin Sözlü ile devam etme kararı alan MHP, Mersin Büyükşehir Belediyesi için Mersin'in merkez Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı aday göstereceğini bildirmişti. Parti, Ankara'nın Polatlı ilçesi Belediye Başkanlığı için mevcut başkan Mürsel Yıldızkaya'yı ve Etimesgut Belediye Başkanlığı için yine mevcut başkan Enver Demirel'i 2019'da yapılacak yerel seçimlerde tekrar aday göstereceğini açıklamıştı.

MHP'nin şartı üretken belediyecilik

Uzun zamandır MHP'li belediyelerden istediği dosyaları inceleyen Genel Merkez komisyonu, aynı zamanda belediye başkanlarının vatandaşlara tuttukları sözleri ne oranda yerine getirdiklerini tespit ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin büyük önem verdiği ve "Üretken Belediyecilik" başlığı altında yapılan değerlendirmelerde "Belediye başkanlarının verdikleri sözleri tutup tutmadıkları", "Vatandaşa güler yüz gösterip göstermedikleri, dertlerine çare bulup bulmadıkları", "Yoksul vatandaşlara yönelik yardımları, destekleri", "Engelli vatandaşlara yönelik çalışmaları", "Çevre, kadın gibi konulardaki yaklaşımları ve yaptıkları icraatlar" büyük önem taşıyor. Belediye başkanlarının bu alandaki çalışmalarının yeniden aday gösterilip gösterilmeyecekleri konusunda çok önemli referans olduğu da belirtiliyor.

Partinin ayrıca teşkilatlara gönderdiği adaylara yönelik el kitapçığında da aday adaylarının saha çalışmalarında dikkat etmeleri gereken hususlar ile öneriler yer alıyor.

İttifak ve af

İki gün sürecek kampta aynı zamanda Genel Başkan Yardımcılarının Kızılcahamam'da olduğu gibi Cumhur İttifakı ve af teklifi ile ilgili birer sunum yapmaları da bekleniyor.

Bahçeli, daha önce de Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve milletvekilleriyle Kızılcahamam'da, il başkanlarıyla da parti genel merkezinde bir araya gelerek, MHP'nin yerel seçim stratejisini anlatmıştı.