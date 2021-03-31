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Siyaset Devlet Bahçeli'den Türk dizileri için flaş öneri: Acilen...
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Türk dizileri için flaş öneri: Acilen...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, televizyonlardaki bazı dizi ve programlara dikkat çekerek kaldırılmaları yönünde çağrıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-31 10:37:00 -
Devlet Bahçeli'den Türk dizileri için flaş öneri: Acilen...

İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasını destekleyen MHP lideri Bahçeli, "İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır." dedi.

"Televizyonlardaki dizi ve programlar acilen kesilmeli"

TV programları ve dizileriyle ilgili de dikkat çeken eleştirilerde bulunana Bahçeli, "Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır." ifadelerine yer verdi.

Bahçeli'nin konuyla işlgili yaptığı açıklama şöyle;

"İstanbul Sözleşmesi etrafında yürütülen tartışmalar esef verici boyutlara tırmanmıştır. Kadına şiddet sanki cezasız ve yaptırımsız kalacak. Bu sakat, sorumsuz ve sinsi propagandanın sistematik şekilde körüklendiği açıktır. MHP, kadına yönelik şiddeti ön şartsız reddetmektedir. Sabahtan akşama kadar şiddeti teşvik eden program, haber ve dizileri kınadığımızı söylemek boynumuzun borcudur. TV'den kadına şiddet sahnelerinin kesilmesi bize göre çok acil bir ihtiyaçtır. İstanbul Sözleşmesi beklentileri karşılayamamıştır. Toplumsal cinsiyet kimliğine ilişkin hükümleri aileyi tehdit etmiştir. İstanbul Sözleşmesi'nin bir karar ile feshi doğru ve yerindedir"

 

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Yorumlar

Umut

Komple kesilse, o filmlerde oynayan zina ürünü alçakların da (istisnalar hariç) ekmeği kesilse ve Devletin gücünü tanıyıp daha yararlı projelere kafa yorsa olmazmı
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haberleeeeerr:

Ne kaldırılması beyim, gazetenin birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü haberi 'bu akşamki şu düzüde kim kime atlayacak' oldu bile çoktan.
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