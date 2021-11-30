Devlet Bahçeli'den taziye mesajı
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Azerbaycan'da Karaheybet hava eğitim alanında düşen askeri helikopterde şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetlerine ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 14 Azerbaycan askerinin şehit düştüğünü, 2 askerin de yaralandığını anımsatarak, şunları kaydetti:
"Acımız ortak, üzüntümüz büyüktür. Söz konusu elim helikopter kazasında şehit olan askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifalar niyaz ediyorum. Aziz şehitlerimizin ailelerine, Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Genelkurmay Başkanı'na ve tüm Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerimi iletiyorum."