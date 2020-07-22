Devlet Bahçeli’den Pınar Gültekin açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i cinayeti hakkında konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, A Haber’e önemli açıklamalar yaptı.
Pınar Gültekin cinayeti
Muğla'nın Ula ilçesinde 5 gün önce kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i cinayeti hakkında da değerlendirmelerde bulundu.
Bahçeli, Gültekin ailesine başsağlığı diledi ve "Kadın cinayetlerine sıfır tolerans göstermeliyiz" çağrısı yaptı.
Devlet Bahçeli, "Üzüntümüz çok büyük, kadınlara uzanan elleri lanetliyorum. Pınar evladımızın katli en ağır şekilde cezalandırılmalı" açıklamasını yaptı.