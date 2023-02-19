Devlet Bahçeli'den partisine deprem talimatı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisince Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kurulan "Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" bünyesinde hükümet/merkezi yönetim, belediye/şehir planlaması, mühendislik, müteahhitlik, ekonomi, hukuk, sigorta, sağlık, eğitim, sosyoloji, psikoloji, tarih, STK, din hizmetleri gibi başlıklar altında komisyonlar kurulacağını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'yi derinden sarstığını ancak devlet kurumlarının hızla harekete geçip milletle kenetlenerek felaketin mümkün olan en az kayıp ve zararla atlatılması için yoğun çaba içine girdiğini belirtti.

Depremlerin vurduğu illerde AFAD ve Türk Kızılay başta olmak üzere ilgili bütün kurumların depremden etkilenenlere hizmet vermek için ilk andan itibaren bölgeye intikal ettiğini, gerek sivil toplum örgütleri gerekse yerli ve yabancı gönüllü ekiplerin bölgede aktif görev almak suretiyle büyük bir dayanışma içine girdiğini vurgulayan Yalçın, MHP'nin de depremden etkilenen 11 ilde yaraların sarılması için ilk günden başlayarak kolları sıvadığını, teşkilat ve imkanlarını seferber ettiğini hatırlattı.

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla deprem bölgesinde incelemelerde bulunmak ve vatandaşların yaşadığı sıkıntıları paylaşmak üzere bir heyet görevlendirildiğini kaydetti.

Çok sayıda teşkilat mensubunun, Ülkü Ocaklarındaki gençlerin de depremden etkilenen vatandaşların yardımına koştuğunu aktaran Yalçın, Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda ayrıca bundan sonra depremden etkilenen vatandaşlarla ilgili atılması gereken adımlara ve yapılması gereken çalışmalara katkıda bulunmak üzere, MHP MYK Üyesi Psikolojik Danışman Prof. Dr. Cengiz Şahin başkanlığında "6 Şubat 2023 tarihli Yüzyılın Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu" oluşturulduğunu vurguladı.

Kurulun çalışmalarını ilgili bakanlıklar, 11 ilin valilikleri, AFAD ve Kızılay ile koordinasyon içinde yürüteceğini aktaran Yalçın, şu bilgileri verdi:

"Söz konusu kurulun depremden etkilenen vatandaşlarımızın zaruri ve temel ihtiyaçlarının karşılanması, başka illere göç eden depremden etkilenen vatandaşlarımıza verilen hizmetlerin yerine getirilmesi, barınma ve yerleştirme ihtiyaçlarının karşılanması, çocuklar ve gençlerin aksayan eğimlerini ikmal etmelerinin temini, depremden etkilenen vatandaşlarımızın hukuki problemlerine çözüm bulunması, devlet kurumlarında görev yapan veya serbest çalışan depremden etkilenen vatandaşlarımızın rehabilitasyonu, depremden etkilenen vatandaşlarımıza psikolojik destek sağlanması gibi konulara odaklanan yetkili kurumlarımızın çalışmalarına katkıda bulunacaktır.

Bu sebeple Deprem Felaketini İnceleme, Değerlendirme ve İzleme Kurulu bünyesinde hükümet/merkezi yönetim, belediye/şehir planlaması, mühendislik, müteahhitlik, ekonomi, hukuk, sigorta, sağlık, eğitim, sosyoloji, psikoloji, tarih, STK, din hizmetleri gibi başlıklar altında komisyonlar kurulacaktır."