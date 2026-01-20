  • İSTANBUL
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
Gündem

Devlet Bahçeli’den önemli açıklamalar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Bahçelinin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Değerli dava arkadaşlarım, saygı değer hanımefendiler, beyefendiler sizleri hürmetle selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden tüm vatandaşlarımızı yüreğimle selamlıyor şükran duygularımı paylaşıyorum.

Ülkemizi etkileyen iç ve dış gelişmeleri, çoğalan risk ve tehditleri kapsamlı olarak ele aldık. Terörsüz Türkiye'ye karşı bozguncu tesirleri dikkatle ele aldık. Husumet senaryolarını gözden geçirip temkinli duruşumuzu teyit ettik.

Sizleri ve dava arkadaşlarımı takdir ve tebrik ediyor; Rabbim eksikliğinizi göstermesin diyorum. Anlayışımızda çalışmanın sınırı başarının limiti yoktur.

Zafer, akıl eden, iman eden; 'kim var' diye sorulduğunda sağına soluna bakmadan ben varım diyenlerin harcıdır. Cumhur İttifakı işte bu harcın ve liyakatin burcudur. Biz çıkarlarımızın değil ülkülerimizin peşindeyiz. İhanetin, hainlerin karşısındayız. Biz milletimizin hizmetkarıyız. MHP'nin siyaseti, Türk tarihinin zamanlar üstü mesajıdır. Bize göre siyaset bir meziyet mecburiyet, mensubiyet olmanın yanı sıra insana hizmetin hassasiyet ile göstermenin cümlesidir.

SDG ve YGP yuvalandığı sahalardan sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından çıkarılmıştır. 10 Mart'a direnç gösteren, masayı ve müzakere ortamını sabote eden SDG süpürme harekatı ile bulunduğu alanlardan def edilmiştir. SDG'nin, 27 Şubat çağrısına muhalif hareket ettiği açıktır.

Kürt kardeşlerimiz başka, SDG YPG başkadır. SDG terör örgütüdür ve Kürtler hakkında söz beyan etmesi hayal ürünüdür.

MHP olarak yeni Suriye'de kapsayıcı, kucaklayıcı, uzlaşmacı tüm etnik ve dini unsurları Suriye geleceğinde buluşturan demokratik, temsil adaletine, seçimlere dayalı bir anlayış ile anayasa yapılmasını önermiştik. Şara'nın yayınladığı kararname düşüncelerimize uygun içeriktedir. İsabetli, anlamlı, doğru zamanda atılmış bir adımdır. Suriye'de hiçbir kesim dışarıda bırakılmamalı, yok sayılmamalıdır.

Ayrıntılar gelecek…

Enver Fazıl Beşe

Sayın Devlet Bahçeli yi takdir ediyorum. Vatanımızı koruma ve kollama görevini layıkıyla yerine getiriyor. Turnusol kağıdı gibi ihanete kucak açanları da ifşa ediyor. Helal olsun.
