0553 313 94 23

Devlet Bahçeli'den net mesaj: Onlara hayat hakkı yok

Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli, "Hainlere hayat hakkı yok. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık" ifadelerini kullandı.

08 Eylül 2019 Pazar 12:03
Devlet Bahçeli'den net mesaj: Onlara hayat hakkı yok

Bilecik'te Ertuğrul Gazi'yi anma etkinliğinde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk milletinin bekası tarihin her döneminde titizlikle korunmuştur. Dün Bizans ve haçlı operasyonları vardı bugün emperyalizmin ve desteklediği terör örgütleri vardır" dedi.

Bahçeli, "Türk milleti için yükselmenin sınırı asla yoktur. Durmak, oyalanmak, beklemek, yılgınlığa düşmek söz konusu bile olmamıştır. Türk milleti fetih fetih büyümüş. Beşeriyetin kıskançlıkla karışık saygısını kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Hayat hakkı tanımayacağız"

Teröristlere ve işbirlikçilerine bu vatanda hayat hakkı tanınmayacağını kaydeden Bahçeli, "Hainlerin sınır ötesindeki hesaplarına Fırat'ın doğusunda haşeratlara sessiz kalmak, küresel güçlerin zamana oynamalarına sessiz kalamayız. Kendi işimizi kendimiz yapmak zorundayız. Asırlar evvel Fırat'ın sularına büyük ceddimiz Süleyman Şah'ı vermiştik. İnanıyorum ki eski yeyine konacaktır aziz naaşı. Türk milleti tarihin hiç bir devrinde geri adım atmadı, tehditlere kulak asmadı" diye konuştu.

Bahçeli, "Vatan demek imara açılmış arazi, hibe edilmiş arsa, ikram edilmiş toprak demek değildir. Biz bu aziz vatanı çekilişten kazanmadık. Can dediler verdik kan dediler döktük. Ne yıkılacak devletimiz vardır ne verilecek bağımsızlığımız. Ertuğrul Gazi sancağı asla inmeyecektir" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:03
  1. Bilecik
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CNR Food İstanbul'da 4 günde 3 milyar dolarlık iş hacmi
    1. CNR Food İstanbul'da 4 günde 3 milyar..
    2. 'Susamam' klibine AK Partili Hamza..
    3. Hatay Büyükşehir Belediyesinden..
    4. Milli Eğitim Müdürü tulum giyip okul..
    5. Moldova-Türkiye maçına İtalyan hakem
    6. Van’da yedinci Ermeni ayini başladı
    7. Şarampole uçan otomobil takla attı: 1..
    8. Başkan Kılıç, 7. Uluslararası Kerpiç..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni eğitim..
    10. Kayyımı duyunca tatili bırakmıştı.....
    11. "Torunlarımıza özgür bir vatan teslim..
    12. ATM hırsızlıkları ve siber saldırılara..
    13. İçisleri Bakanı Soylu, "Kıymetli..
    14. POMEM 25. dönem polis alımı ne zaman..
    15. Manisa’nın kurtuluşuna sade tören
    16. Karatay Kent Konseyi eski ve yeni..
    17. Mut’ta zeytin hasadı 10 gün önce..
    18. Kepez’de muhteşem gece
    19. Otomotiv ihracatında rekor artış
    20. Bakan Soylu canlı yayında soruları..
    21. Karaburun yeniden nergis kokacak
    22. Torbalı’da Edip Akbayram rüzgarı
    23. Yüzlerce bisikletli Üsküdar’dan..
    24. Türk Telekom'dan Türkiye'nin en büyük..
    25. Türk gemisi Senegal'e ışık olacak
    26. Kadınlar tenisinin yükselen yıldızı..
    27. Devlet Bahçeli'den net mesaj: Onlara..
    28. Türkiye-ABD İş Konseyi Yürütme Kurulu..
    29. Sarp Gümrük Kapısında 2 bin 500 su..
    30. Torna yarışmaları sempozyuma renk kattı
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    28 Şubat zihniyeti İBB'de ortaya çıktı: Başörtülülere skandal sözler!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    AK Partili isimden, kıyım yapacağı iddia edilen Mansur Yavaş’a ağır sözler: Sana Ankara’yı dar ederiz!
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Faslı hemşireye ırkçı saldırı! Hastanede Müslüman nefreti
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    Bu kliple yeni gezinin fitilini ateşlemeye çalışıyorlar... Melih Gökçek'ten uyarı!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!
    "Fransız İslam'ı" safsatasının vardığı rezalet boyut: Kadın erkek karma cami bugün açılıyor!

    Günün Karikatürü

    8 Eylül 2019
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Fehmi Koru, Ali Babacan’ın partisi için tarih verip ekibi duyurdu! Bir de uyarı yaptı
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'
    Ahmet Hakan’dan İmamoğlu’na kayyım göndermesi! 'Kıyakların en büyüğü olur'