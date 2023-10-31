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Gündem Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek
Gündem

Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek

Yeniakit Publisher
2023-10-31 18:29:00 -
Devlet Bahçeli'den Müge Anlı'ya destek

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Müge Anlı'ya destek mesajı yayımladı ve "Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi”ni gönülden destekliyorum" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Müge Anlı'ya destek mesajı yayımladı.

Anlı'nın başlatmış olduğu projeye destek vereceklerini belirten Bahçeli, şunları ekledi:

"Toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygusunun canlı olması milli varlığımızın iftihar edilecek hasletlerinden birisidir. Türk kültür ve medeniyetinin ağırlık merkezi insandır. Nitekim inancımıza göre insan yaratılmışların en şereflisidir. Bizim anlayışımıza göre insan insana yar ve yuva olmalıdır. ATV’de dikkat çeken programlara imza atan Sayın Müge Anlı; aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam etmekte, destek vermektedir. Sayın Anlı’nın başlatmış olduğu “Aşevleri Projesi”nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan “Sanat Okulu Projesi” bizim nazarımızda değerli bir girişimdir. Roman kardeşlerimizin eğitim görecekleri, sanat kabiliyetlerini geliştirecekleri “Müge Anlı ve Dostları Sanat Okulu Projesi”ni gönülden destekliyorum. Bu vesileyle açılan yardım kampanyasına hem camiamızın hem de vatandaşlarımızın Cumhuriyet’in 100’üncü yıldönümünde 100’er lira katkı vermelerini içtenlikle temenni ediyorum. Roman kardeşlerimizin yanındayız, onların lehine olacak şekilde elimizden ne geliyorsa yapmaya kararlıyız. Bu düşüncelerle Sayın Müge Anlı’yı kutluyor, başarılı ve duyarlı çalışmalarının devamını diliyorum."

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