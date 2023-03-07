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Siyaset Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI
Siyaset

Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 10:37:00 -

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.

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