Devlet Bahçeli'den flaş sözler-CANLI
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
Yahudi yerleşimciler, Batı Şeria'da birkaç noktaya baskın yaptı! Filistinlilere haince saldırdı: Sular durulmuyor
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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