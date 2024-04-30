Devlet Bahçeli'den Ekrem İmamoğlu'na Hamas tepkisi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarının satırbaşları:

TBMM'yi bize emanet eden başta Atatürk olmak üzere kurucu mebusları, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Cumhuriyetin yeni yüzyılında sorumluluklarımız fazla. Türkiye seçimsiz döneme girmiştir. Önümüzdeki dönem verimli gelişmelere sahne olmalı. Vatandaşın beklentisi sürdürülebilir hizmettir. Vakit kaybetmeksizin işe koyulmalıyız.

Türkiye'miz milli birlik duygusunun kemikleştiği nadide ülkelerdendir. Cumhur ittifakı Türkiye yüzyılı hedeflerinin yegane ufkudur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sorgulayan, karalayan çevrelerin korkusu uyanan devin ayağa kalkması, küresel hadiselerde sözü geçen bir Türkiye doğuşudur. Doğum sancılı olsa da lider ülke Türkiye'dir.

Zulme tepki gösteren bir millet, devlet vardır. İsrail'in Gazze'deki soykırımının takipçisi Türkiye'dir. Dökülen kanlar inşallah yerde kalmayacaktır. Gazze şeridinde korkunç bir trajedi yaşanmıştır. Gazze'de 37 milyon ton molozun temizlendiği ve bunların temizliği için 14 yıla ihtiyaç olduğu tespit edilmiştir. Rehine takası ve ateşkes görüşmelerinin sonuca bağlanması gönülden dileğimizdir. Gazze'nin yanı sıra Batı Şeria tehlike altında. Siyonistlerin amacı Filistin topraklarını yutmaktır. BM Filistin sorunu çözümünde acz içindedir.

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BMGK'daki veto sistemi çözüm arayışını tıkıyor. Netanyahu saati ve vakti geldiğinde Lahey'de yargılanacaktır. Tarihe katil olarak geçecektir. İsrail halki şiddet politikalarından rahatsızdır.

Türkiye 7 Ekim'den itibaren insan haklarının yanında yerini almıştır. Cumhurbaşkanımızın emeklerini yok saymak nankörlük ve namertliktir. Ne üzücüdür ki İsrail hükümetindeki bakanlar ne diyorsa ülkemizde de aynısını dile getiren istismarcılar var. Miras yedilerin Türkiye'yi suçlamaları utanç duvarı gibi karşımızda. Soy adının ağırlığını taşımakta zorlananların nasıl şuur kaybına uğradığını herkes görecek. Üç beş belediye için her türlü kılığa girenleri milletimiz hoş görmeyecektir. Jet yakıtı üzerinden siyonizme yakıt oldu.

Cumhur İttifakı hesap yapanlara mecbur ve mahkum değildir. İsrail safına geçip cumhur kabinesini yaylım ateşine tutanları Allah'a ve millete havale ederiz. İBB başkanının yabancı kanala yaptığı açıklamalar jet yakıtlarında rahatsızlık oluşturmamıştır. Siyasetin jetgilleri neredesiniz? Toprağını savunan Hamas'a terör örgütü demek Netanyahu'nun değirmenine su taşımak demektir, Gazze'ye sırt dönmektir. Her emrinize amadeyim demiştir.

Erdoğan'ın Irak ziyareti tarihidir. Ankara Bağdat ilişkisi iki ülkenin de yararınadır. Irak'ın güvenliği ve huzuru Türkiye'nin güvenliği ve huzurudur. Olması gereken PKK'nın terör örgütü ilan edilerek topraklarından sökülüp atılmasıdır. Kalkınma Yolu projesi ile bölgemiz refaha kavuşacaktır. Ankara'ya gelmeden İBB başkanına koşan Almanya cumhurbaşkanının niçin böyle bir programa ihtiyaç duyduğu soru işaretleri ile doludur. Potansiyel mesajları şaibelidir. Yine de Türkiye Almanya arasındaki ilişkilerin hedeflenen seviyelere gelmesi temennimizdir.

DEM'lenmiş belediyelerdeki törenlerde devlete ve millete parmak sallayan iğrenç sahneler hafıza kayıtlarımızdadır. Sadece cumhuriyetin kuruluşunda değil her dönem millet kavramı birleştirici olmuştur. Partimiz her insanımızı Türk milleti olarak kucaklamaktadır. Soy temelindeki bir üstünlük bizim nazarımızda yok hükmündedir. Kökeni, dili, dini ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes bizim kardeşimizdir. Yabancı düşmanlığı ayaklarımızın yedi kat altındadır.

Türkiye'nin Kürt sorunu yoktur. Bölücülük sorunu vardır. Türk ile Kürt, Alevi Sünni arasında uçurumlar oluşturmak için hizmet edenler alçakların en alçağı hainlerin en hainidir. Bu millet büyük bir millettir. Bölücü terör sorunu yeni yüzyılda kesinlikle bitecektir. MHP bölücü mihraklara direnecektir. Türk vatanında İstiklal Marşı'na yan bakmak düşmanın bile cüret edemeyeceği soysuzluktur.

Hiç kimse çalı dibi yoklamasın, deve izi saymasın, niyet okuyuculuğuna teşebbüs etmesin, Hazine ve Maliye Bakanımızın da her zaman arkasındayız.

Türk vatandaşından kaldığı otelde 120 Avro milliyet farkı alan sömürge kuklalarıyla görülecek işimiz vardır ve nefesimiz bunların siyasetteki ayaklarının ensesindedir.

Çok sevdiğim ve saygı duyduğum bir ses ve söz ustası olan Sayın Ferdi Tayfur’un şarkısının arka fonda çaldığı ve benim de yürüyüş yaptığım videonun yayımlanmasından hemen sonra; zoraki anlamlar çıkaranlar, çarpık değerlendirme yapanlar, polemik üretenler şimdi kulağınızı açıp beni dinleyin.

Adını bile hatırlamadığım bir küsurat partisinin sözde başkanı Kobanili Ahmet, sen de özellikle dersini almalısın.

Ne güzel söylemiş şair; söz söylemek irfan ister, anlamak insan. Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anlayabildiği kadardır. Bazen aynı dili konuşanlar değil, aynı duyguları paylaşanlar anlaşır. Merhum Sezai Karakoç’un dediği üzere; “anlamak masraflı iştir, emek ister, gayret ister, samimiyet ister; yanlış anlamak kolaydır oysa, biraz kötü niyet, biraz da cahillik yeter.” Bir şeyi söylemek istersem muhatabına doğrudan söylerim. Dolambaçlı yollara sapmam, kırk dereden su taşımam. Sayın Ferdi Tayfur’un seslendirdiği gibi, hainsin diyorsam, söyleten sensin, işte bu mesaj Türkiye’nin ayağını kaydırmaya yeltenen kim varsa direk onlaradır.

Hayat pahalılığı ve enflasyon baskısı telafi edilecek, fırsatçıların yakasından tutulacaktır. 100 milyon nüfusu 100 ili ile Türkiye hak ettiği mevkiye ulaşacaktır.

Bir siyasi partide olağan üstü kongreler yapılmış yönetim değişmiştir. İç işlerine karışma hevesimiz yoktur. Bunu herkes iyi bilmeli. MHP herkes tebrik etti siz neden etmediniz suçlaması ile karşılaşıyor. Yeni bir fitne ile iyiyi daha da iyileştirme çabasına girenler var 104 parti var, her biri kongresini yapar. Tebrik eden olur olmayan var. İhaneti tebrik etmek bizim defterimizde yazmaz.

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