Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün seçmen ayağının takip talebi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesi adaylar etrafında toplanan seçmenlerin incelenebileceği önerisinde bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
Devlet Bahçeli'den FETÖ'nün seçmen ayağının takip talebi

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları;

"15 Temmuz darbesinin siyasi ayağı hep tartışıldı. Kesin bir sonuçtan bahsedilemez duruma geldi.

İleriki günlerde bu nasıl olacak bilemiyorum. FETÖ darbe hareketinden bir siyasi hareket var. Siyasi hareketin olduğu yerde siyasi seçmen olur.

Merak ettiğim konu şudur; AK Parti'nin Adalet Bakanı ile İçişleri Bakanı, FETÖ'nün seçmen ayağı üzerindeki etkisini takip etmiş midir? 100 bin kişinin içerisinde FETÖ desteğiyle, PKK desteğiyle bir aday taraması yapılacaksa, FETÖ'nün siyasi ayağının hangi aday etrafında toplandığı belirlenebilir.

FETÖ hangi aday etrafında toplanacak önemli.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 10:34
  1. devlet bahçeli
  2. mhp
  3. fetö

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik” demagojisi
    1. Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik”..
    2. Yeni görüntüleri ortaya çıktı! Kim bu..
    3. 5 bin memur alacak! İşte detaylar...
    4. Ölümü maruldan oldu!
    5. Kabul edilemez! Akıncı'dan ihanet gibi..
    6. Galatasaray'a kötü haber! İki yıldız..
    7. Teknoloji devinden Erdoğan'a jest!
    8. Kılıçdaroğlu'nun kardeşinden AK..
    9. Rusya'ya dev ihracat kapıda... Tam 20..
    10. Fatih Terim'den Akhisar açıklaması:..
    11. Milli futbolcu Arsenal yolcusu!
    12. 'Şer ittifakı' 301 için uğraşıyor
    13. Savunma sanayinde dev hamle
    14. AK Parti'den 'Erdoğan' için grup kararı
    15. ABD'ye Suriye'de saldırı şoku!
    16. Bankamatik dolandırıcılarının tuzağını..
    17. Beşiktaş Cenk Tosun'u arıyor!
    18. Bomba karikatür! Kılıçdaroğlu, Akşener..
    19. CHP'den Uğur Dündar bombası
    20. Çağlar Söyüncü İngiltere'nin dev..
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Ertuğrul Bey, Halime Hatun'dan sonra evlendi mi? Ertuğrul Gazi'nin kaç eşi vardı?
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kosovalı Başbakanın gerçek yüzü: Müslüman değiliz, Türkler de...
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Kılıçdaroğlu'ndan Ali Babacan'a adaylık teklifi!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Veriler açıklandı... Avrupa veled-i zina kaynıyor!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!
    Cumhurbaşkanı başdanışmanından genel af önerisi!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Sınırda hareketlilik! Sınırı geçince Yunanistan göz altına aldı
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...
    Çin Devlet Radyosu: CHP'nin adayı Aziz Sancar...