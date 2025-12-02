  • İSTANBUL
Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso
Gündem

Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi
Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso

Milliyetçi Hareket Partisi LideriDevlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği öne sürülen darbe yorumuna çok sert tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen darbe yorumuna tepki gösterdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.

 Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” yorumuna tepki gösterdi.

Bahçeli cevabında 'Demokrası sevdalısı ülkücü hareketten darbeci çıkmaz. İddialar fasa fisodur' ifadelerini kullandı.

 Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, “Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” dedi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

fesli kadir nasıl bildi değilmi

bugun salon saksakcıalrı alkıslar ama barzani papa hakkında ne diyecek sizce bence akrabalrımız diyecek.fesli kadiri tebrik etmek lazım nasıl blidi bunun ne olduğunu
