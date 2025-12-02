Devlet Bahçeli'den darbe açıklaması: Faso fiso
Milliyetçi Hareket Partisi LideriDevlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği öne sürülen darbe yorumuna çok sert tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen darbe yorumuna tepki gösterdi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TÜRKGÜN Gazetesi'ne açıklamalarda bulundu.
Bahçeli, terör örgütü lideri Öcalan tarafından söylendiği iddia edilen “Terörsüz Türkiye başarılı olmazsa darbe mekaniği devreye girer” yorumuna tepki gösterdi.
Bahçeli cevabında 'Demokrası sevdalısı ülkücü hareketten darbeci çıkmaz. İddialar fasa fisodur' ifadelerini kullandı.
Bahçeli, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin de, “Ok yaydan çıkmıştır. Gemiler yakılmıştır. Kararlılığımız aşınmaz ve tartışılmaz düzeydedir” dedi.