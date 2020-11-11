Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Tek kelime ile kepazelik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti grup toplantısında gündeme ilişkin konuştu.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları şu şekilde;

ABD seçimleri

ABD Başkanlık seçimi 3 Kasım'da yapılmış, her ne kadar Trump itirazlarını seslendirse de Joe Biden 46'nci başkan olarak seçilmiştir. Bu durum demokratik çarkın doğal bir sonucudur. MHP, ABD Başkanlık seçimini yakından takip etmiş, analiz ve değerlendirmeleri yapmıştır. ABD'li seçmenlerin tercihine saygı duymakla birlikte, başkan adayları arası tercih yapacak bir basitliği aklımıza getirmedik. Kimin Başkan olduğu ABD'nin meselesidir. Türkiye'nin tarihi hakları, egemenlik kazanımları neyi işaret ediyorsa bizim duruşumuz orasıdır. Bizim için önemli olan ABD'nin uygulayacağı politikaların ihdivası ve bunun bölgemize ve ülkemize yansımasıdır.

ABD, 1. Dünya Savaşı'ndan beri dünyanın denklerimlerini etkileyen önemli bir ülkedir. Dikkatli ve uyanık bir şuurla izlenmesinde zorunluluk vardır. Biz seçim kampanyasının nasıl yapıldığına, adayların hangi kaynaklardan beslendiğine, seçimin nasıl yapıldığına bakmıyoruz. Belki de ABD'de etnik kutuplaşma hakim olacak, eyaletler bazında ayrışma olabilecektir. Yeni ABD Başkanı'nın dış politika ve ulusal güvenlik konularında izleyeceği politika daha iyi anlaşılacaktır.

Başkan Biden'ın Türkiye ile ilişkileri koltuğuna oturur oturmaz nasıl ele alacağını zaman gösterecektir. Tedbirli ve kuşkulu bir bekleyişin içinde olduğumuz bilinmelidir. Türkiye'ye şaşı bakışı iyimserliğimizin önüne set çekmektedir.

"Bu hesaplar buruşturulup atılmaya mecburdur"

Çok kutupluluk dünyanın stratejik tasarımına egemenlik kurmuştur. Bu düzen ABD'nin tek kutup iddiasıyla ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi, ülkemizde de pek çok kesim buy yeni anlayışı benimsemiştir. Ancak Türkiye bugünkü haliyle, kendi sorunlarını ihmal etmeden uluslararası alanda söz sahibi olmaya hedeflenmiştir. Ekonomik, siyasi ve diplomatik sorunların temeli de budur. Uyanan devin ayağına pranga vurmak dünyanın tersinden dönmesini istemek kadar ahmaklıktır.

Türkiye'yi dikkate almadan yapılan hesaplar buruşturulup atılmaya mecburdur. Türkiye her yerdedir, adaletin yanındadır, insaniyetin yanındadır. Hakkımızı hiç kimseye yedirmeyeceğiz, onurumuza düşkün bir millet olarak milli bekamızla oynatmayacağız. Bizim ABD'den beklentimiz Türkiye'yi küçük görmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranılmalıdır. Yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak bunu da bilmeliyiz. Bizim duruşumuz merttir. Sahnenin önünde kucaklayıp arkada kurşun atmak namerdin özelliğidir. Neysek oyuz, göründüğümüz gibi oluruz.

"Atatürk yerinden kalksa bunları vura vura kovalar"

Tek kelimeyle kepazelik. CHP'nin daha ilk dakikada kutlama mesajı nedir? Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Daha sonuçlar belli olmadan kutlama mesajı neyin nesidir? Kılıçdaroğlu yeni efendisiyle sosyal medyayla iletişim kurmak istemiştir. Bugün Türkiye'de devlet krizi değil muhalefet krizi vardır.