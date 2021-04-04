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Siyaset Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Rütbeleri sökülmelidir
Siyaset

Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Rütbeleri sökülmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 103 emekli amiralin darbe imalı skandal bildirisine çok sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-04 12:13:00 - 2021-04-04 12:34:25
Devlet Bahçeli'den çok sert tepki: Rütbeleri sökülmelidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 103 emekli amiralin darbe imalı skandal bildirisine sosyal medya hesabından çok sert tepki gösterdi.

Bahçeli konuya ilişkin yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

103 emekli amiralin ortak imzalı yayımlamış oldukları anti demokratik ve tehditvari, aynı zamanda vesayetçi bildiriyi Milliyetçi Hareket Partisi nefretle lanetlemekte ve reddetmektedir. Bu kapsamda partimizin görüşü olarak derhal alınması gereken önlemler şu şekildedir:

Muhtıra tarzında hazırlanarak gece yarısı servisi yapılan bildiride imzası bulunan amirallerin rütbeleri sökülmelidir. Emeklilik hakları kaldırılmalı, emekli maaşları kesilmelidir. Açıklanan bildirinin çok yönlü adli ve idari soruşturması yapılmalıdır.

Ayrıca 103 vesayetçi amiralin imzasıyla yayımlanan bildirinin arkası ve önü kararlılıkla araştırılmalı, bu rezaletin içinde kimlerin olduğu tevsik ve tespit edilmelidir. Konu vatandır, konu demokrasidir, konu milli iradedir. Taviz veya gecikmenin bedeli hiç kuşkusuz ağır olacaktır.

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Yorumlar

Musab saraç

Aynen öyle yapılmalı. Azgin azınlık bi bitmediniz. Devletin tüm lüks imkanlarini kullanip ellerini sıcak sudan soğuk suya sokmayan, Devletten bin alıp bir vermeyi bile kendilerine zul gören şımarık güruh... Devletin size verdiği tüm ayricaliklarindan vazgeçin ondan sonra bildiri yayinlayin samimiyetinize inanalim be size sahip cikan hain tayfayi arkanizda gorelim.. lanetliyorum sizi.. Allah'ın laneti üzerinize olsun inşallah..
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SONKALE

Yiyorsa bir yeltenin.Gerçek Türk askerinin darbe aklından geçmez.Siz ya Nato ya da feto askerinizdir.Darbe imasında bulunmayın gerçekten yiyorsa buyurun.Hazır dolarda çıkmışken sizin sesinizin yükselmesi normaldir.Artık şu idam yasasıda bir geçmeli yoksa bu oyuncak askerler ya da dedeleri bildiri yapmaktan bıkmaz... VESSELAM
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