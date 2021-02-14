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Siyaset Devlet Bahçeli’den çok sert sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
Siyaset

Devlet Bahçeli’den çok sert sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terör örgütü PKK'nın 13 sivil vatandaşımızı şehit etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 12:20:00 -
Devlet Bahçeli’den çok sert sözler: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

PKK terör örgütünün Pençe Kartal-2 Harekat bölgesinde 13 sivil vatandaşımızı şehit etmesine ilişkin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den açıklama geldi. Bahçeli, "Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın kuzeyinde Pençe Kartal-2 Harekatı'nın devam ettiği Gara bölgesinde 13 vatandaşın şehit edilmesiyle ilgili açıklama yaptı.Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:"Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine ve mücavir alanlara yuvalanmış bölücü teröristleri temizlemek amacıyla 10 Şubat 2021 tarihinde başlayan Pençe Kartal-2 Harekâtı başarıyla icra edilmiştir. Müteakiben kahraman askerlerimizin üslerine intikali emniyetle sağlanmıştır.

"Kahraman askerlerimizi yürekten kutluyorum"

Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımızı, Milli Savunma Bakanımızı, komuta heyetimizi ve harekâta katılan bütün kahraman askerlerimizi yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum. Hainlere göz açtırmadılar, manevra sahası bırakmadılar. Nitekim PKK'nın sonu da göründü.

"Acı haberler milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür"

"PKK/ YPG demek insana ve insanlığa ait olan her değer ve emanetin imhası demektir. Hain örgüt tarafından kaçırılıp bir mağarada alıkonulan on üç sivil vatandaşımızın katledilmesiyle ilgili acı haber milli yüreklere ateş topu gibi düşmüştür. Nihayetinde söz hükmünü kaybetmiştir!

"Herkes tarfını ve tercihini yapmalıdır"

Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak, hiç kimse şablon ve bildik ezberlerin arkasına saklanamayacaktır. Masumların kafalarına kurşun sıkan hainleri kim aklamaya ve arkalamaya yelteniyorsa bilinsin ki cinayetlere taammüden iştirak etmiş demektir. Ve teröristtir. Herkes tarafını ve tercihini yapmalıdır: Ya hıyanet ya hidayet, ya melanet ya da millet."

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Yorumlar

Metin Uyulan

Vur Bozkurt' um! Vur tilkiye Vur kurtulsun Türkiye Sizi büyük ülküye Götürecek iz, menem! Ülkü uğrunda şehit Men Süleyman Özmenem!
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Vahap Kalyoncu

Evet aynen katılıyorum ,amasız fakatsiz teröre ve onun maşası pkk ya kim arka çıkarsa ondandır.
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