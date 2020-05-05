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Gündem

Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa, bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-05 15:00:00 - 2020-05-05 15:24:09
Devlet Bahçeli'den çok sert sözler: Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye ekonomisinin zorlu dalgalanmalara maharetle direnmesi, tedbirlerin zamanında alınması iç ve dış odakları çılgına çevirmektedir" dedi.

Bahçeli, "Almanya’da yayımlanan günlük bir gazetede Türkiye’nin ekonomik iflasından bahsedilmesi, yeni tip Koronavirüs konusunda vahim hataların yapıldığının iddia edilmesi iğrenç bir tertip ve tezgaha işarettir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Böylesi bir ortamda CHP’li siyasetçilerin demokrasi dışı özlemleri, zilletin çamuruna bulanmış gazete, dergi, internet sitesi ve bazı köşe yazarlarının 'Yeni bir zihniyet ve çağdaş siyasi iktidarı şart' ifadeleri milli irade düşmanlığının nasıl da tavan yaptığına en açık delildir. CHP demokrasi hazımsızlarının kervanbaşıdır" şeklinde konuştu.

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Abdullah

Arkandayız Devlet Reis
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