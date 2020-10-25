Devlet Bahçeli'den çok sert açıklama: Fransa çıbanbaşıdır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada İslam karşıtlığı konusunda "Çıbanın başının" Fransa olduğunu dile getirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara İl Kongresi)'ne yazılı bir mesaj gönderdi.

Mesajında son dönemdeki İslam karşıtlığına da değinen Bahçeli, "Çıbanın başı Fransa" dedi.

"Fransa çıbanbaşıdır"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Belirsiz ve kaotik bir dünya tablosu karşımızdadır. Siyasi ve ekonomik operasyonlar, diplomatik ve askeri şantajlarla desteklenmektedir. Fransa çıbanbaşıdır, Yunanistan kriz odağıdır, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ganimet avındadır, Türk’e ve İslam’a kim ters ve miyop bakıyorsa şer bir ittifakın içindedir. Türk milleti bu çağda da mazlumların sesidir. Mağdur milyonların sözcüsüdür. Adalet ve hakkaniyetin yılmaz savunucusudur."