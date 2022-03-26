Devlet Bahçeli'den CHP zihniyetine Ekrem İmamoğlu üzerinden ayar: Biz bunu asla yapmayız

MHP lideri Devlet Bahçeli, Antalya'da belediye başkanları toplantısında konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

31 Mart 2019'da mahalli idareler seçiminin üzerinden geçen zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insana dayalıdır. Cumhur için istikrar dedik gece gündüz çalıştık.

CHP zihniyetine İmamoğlu üzerinden gönderme

Bizde yalan, palavra, hayal tacirliği yoktur. Biz MHP'yiz. Bizim sözümüz senettir. belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Bizim belediye başkanlarımız, şehirleri, beldeleri kara kışla boğuşurken balık yemeyi aklından geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri su altında kalmışken deniz kenarında tatil yapmaz. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri deprem felaketi yaşarken kayak yapmaz.

Gerek siyaset mücadelemiz, gerek belediye başkanlarımız, dünyevi heveslerimiz olmadan, Allah'ın rızasını kazanmak, insanların hayır duasını almaktır. Hırslarına boyun eğen, hiçkimse bizi anlayamaz. Bu tiplerle aynı yerden baksak da gördüğümüz farklıdır. Çünkü biz, önce ülke ve milletim sonra partim diyen Türkiye sevdalılarıyız.

İnsanlığın son 300 yılına damga vuran, modern endüstiriyel toplum aynı zamanda çalışma toplumudur. Siyaset müessesi için de geçerli bir durumdur. Belediye yönetimlerinin yorgunluğa bahaneye hakkı yoktur. Çalışağız, çalışacağız bir daha çalışacağız ve birlikte başaracağız.

"Dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz"

Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir. Vazgeçmeyeceğimiz davamızı anlatacağız. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Hep bir adım önde olmanın arayışı içerisinde olacağız. İnandıklarımızdan irademizden, dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz.

"Adam gibi belediye başkanı oldunuz"

Ne mutlu bizlere ki inançlıyız, iradeliyiz, istekliyiz, itibarlıyız elbette Türk milletinin sonuna kadar emrinde ve hizmetindeyiz. Bukalemun siyasetçilerden olmadık. Milletimize sırt çevirmedik. Millet dedik zilletin foyasını ortaya çıkardık. Belediye başkanlarımız üretken ülke sevdalısı bir belediyeciliğin öncüsü oldular. Başkaları zillete düştü siz millet dediniz. Adam gibi belediye başkanı oldunuz.

Önümüzdeki belediye seçimlerinde hem mevcudumuzu korumak hem de yeni belediyeler kazanmak amacımızdır.

MHP Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtirecektir

2023 yılının Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi ve 2024 yılının Aralık ayında yapılacak mahalli idari seçimi. Hedefimizi 6 Şubat 2022'de yaptığımız ortak toplantıda açıklamıştım. Tekraren paylaşmak isterim ki. MHP 2023 yılının haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami sayıda yükseltip Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtirecektir.

Kılıçdaroğlu'na cevap

Kılıçdaroğlu'nun ve yönetiminin ipliği pazara çıkmıştır. Şahsımı hedef alıp, sen barajı geçemezsen nereye yüzeceksin diye sormuştur. Sayın Kılıçdaroğlu fazla merak iyi değildir. Tunduğumuz yerde senin gibilerin nasıl bozulduğunu izleriz. Senin sandıktan imdat çığlıklarını cümle alem duyacaktır. HDP'nin bir eş başkanı grup toplantısında iktidarın küçük ortağı eriyor diyor. Ağız aynı. CHP ve HDP arasında bir fark kalmadı. Terörist Demirtaş'ı içeriden çıkaracağım diye elinden geleni yapıyor. Sayın Kılıçdaroğlu bizi bırak da vicdanın barajını nasıl geçeceksin. Sen onu söyle. Madem yüzme biliyorsun haydi git Boğaz'dan hac çıkarmayı dene. Kılıçdaroğlu bilmelisin ki MHP'nin nefesi ensendedir.