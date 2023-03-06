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Siyaset Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı
Siyaset

Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Berat Kandili dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 19:15:00 -
Devlet Bahçeli'den Berat Kandili mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk-İslam aleminin Berat Kandili'ni tebrik etti.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayının müjdesi olan Berat Kandili münasebetiyle, aziz milletimizin, Türk-İslam aleminin, tüm vatandaşlarımızın bu mübarek gecesini manevi beratımıza vesile olması niyazıyla kutluyor, yaşadığımız sıkıntılardan kurtuluş için bir şifa, bir eşik olmasını ümit ediyorum. Hayırlı ve bereketli kandillerimiz olsun inşallah. Nice ilahi mükafata erişmeyi kalpten diliyor, dualarımızın kabul, Allah'ın yar ve yardımcımız olmasını temenni ediyorum."

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