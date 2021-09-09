Devlet Bahçeli'den Ali Erbaş açıklaması
MHP lideri Genel Başkanı Devlet Bahçeli, solakların hedef aldığı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'la ilgili açıklama yaptı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2021-2022 Adli Yılı açılış töreninde yaptığı dua sonrası solakların hedefi haline geldi.
Fondaş medyanın ve kiralık yazarların hedef aldığı Erbaş'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli destek verdi.
Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş doğru bir İş yapmıştır ve desteğimiz tamdır."