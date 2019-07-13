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Devlet Bahçeli: Yıpratma taktikleri beyhudedir

Bilecik'te konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıpratma taktikleri beyhudedir." dedi.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
Devlet Bahçeli: Yıpratma taktikleri beyhudedir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te açıklamalarda bulundu. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ilişkin gelen eleştirlere cevap vererek, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yıpratma taktikleri beyhudedir." dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları;

"Cesaretimizi rahmetle yâd ettiğimiz ecdadımızdan alıyoruz. Aklımda hep Türkiye vardır. Hepinize teşekküer ediyorum, size güveniyorum. Yerimizde saymayacağız. Bir günümüz diğeri ile eşit olmayacak. Hedeflerimizin gerisine düşmeyeceğiz. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması için çalışacağız. 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na verilen değeri göstermiştir. Türk milleti demokrasi dersi vermiştir. Toplam 233 belediye başkanlığının yönetimi partimize geçmiştir. Cumhur İttifakı ülke genelinde müstesna bir başarıya ulaşmıştır. Yeni bir hükümet sistemi ile ilgili doğan ihtiyaç değerli mutabakat ile sonlanmıştır. Ülkemiz Cumhuriyet dönemindeki üçüncü evresine geçmiştir. Bu yeni sistemde belirsizlikte yer yoktur. Eski sisteme dönülmesini isteyenler samimi, iyi niyetli değildir. 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi bu toprakların kazanımına uygun ve uyumludur. CHP'nin taşeron siyaseti alenileşmiştir. Kabahat ve kusurlarını yeni sisteme yükleyenler kendi ikballerinin derdine düşen kimliksizdir. Cumhur var cumhuriyet yok diyenlerin şahsiyet depremi yaşadıkları kesindir. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı somutlanmıştır. Yıpratma taktikleri beyhudedir. Türkiye 16 Nisan 2017^de büyük bir yönetim reformu gerçekleştirmiştir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. El birliği yaparsak Türkiye'nin önünde hiçbir hain duramaz."

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:01
  1. Bilecik
  2. Devlet Bahçeli
  3. MHP

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