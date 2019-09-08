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Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri festivali sona erdi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, “Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali” kapsamında düzenlenen Aba güreşi müsabakalarında başpehlivan Enes Kargı oldu.

08 Eylül 2019 Pazar 23:35
Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri festivali sona erdi

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde, “Devlet Bahçeli Yayladağı Aba Güreşleri Festivali” kapsamında düzenlenen Aba güreşi müsabakalarında başpehlivan Enes Kargı oldu.



Geçen yıl ilki gerçekleştirilen Aba Güreşlerine Alpaslan Türkeş’e verilirken 2’ncisi gerçekleştirilen Aba Güreşine de Devlet Bahçeli adı verildi. MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı tarafından 2’ncisi gerçekleştirilen Aba güreşi büyük ilgi gördü. MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın da katıldığı güreş müsabakaların da 10 sıklette yapılan organizasyonda 6 ilden 500 sporcu katılım sağladı. Milletvekilleri Kaşıkçı ve Saffet Sancaklı gazetecilere yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi olarak, 5 bin yıllık ata sporunu gelecek nesillere taşımak için bu tür etkinlikleri Hatay’ın her ilçesinde yapacaklarını söyledi.


Bu yılki güreşlerin onur konuğu olarak, Türk Futbolunun efsane isimlerinden ve aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekilimiz Saffet Sancaklı ağabeyimizi Yayladağı’nda ağırlamaktan onur duyduklarını belirtti.Geçen Yıl rahmnetli Alparslan Türkeş’in anısına düzenlediğimiz aba güreşini bu yıl Devlet Bahçeli adını verdiklerini belirtti.


Saffet Sancaklı’da, 5 bin yıllık tarihi olan bu sporu, Türk Yurdu Yayladağı’nda izlemekten ve burada bulunmaktan onur duyduğunu dile getirerek spora ve sporcuya her türlü desteği vereceklerinin altını çizdi.


Programı, Ak Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Alparslan Kılınç, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Altınözü Kaymakamı Bülent Uygun, Kumlu Kaymakamı Ercan Kayabaşı, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Antakya Belediye Başkanı İzzetin Yılmaz, Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin, Kumlu Belediye Başkanı Mermet Deli, MHP Hatay İl Başkanı Murat Adal, AK Parti Yayladağı İlçe Başkanı Doğan Gürlen, MHP Yayladağı İlçe Başkanı Celal Atmaca ve çok sayıda sporsever de izledi. Toplam 25 bin 500 lira para ödüllü şampiyona da dereceye girenlere ödülleri, protokol üyeleri tarafından verildi. Müsabakalar, ilçe merkezindeki Devrent Mesire Alanı’nda final maçlarıyla son buldu.



Çekişmeli mücadelelere sahne olan müsabakalar sonunda, finalde İsa Göçen’i yenen Enes Kargı, başpehlivan oldu.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 23:35
  1. doğa

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