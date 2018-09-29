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Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kızılcahamam’da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtını ziyaret etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, milletvekilleri ve merkez yürütme kurulu üyeleriyle 2019’da yapılacak yerel seçimlerde partinin stratejisini belirlemek için Kızılcahamam’daki kampta bir araya geldi.

Devlet Bahçeli ve beraberindekiler, kampa geçmeden önce ilçede Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ederek karanfil bıraktı. Devlet Bahçeli, şehitler için edilen duanın ardından Gökbükü Otağı'na geçerek çay içti.

 

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 13:40
  1. mhp
  2. devlet bahçeli

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