Devlet Bahçeli öyle diyor ama… Asıl yapılması gereken…

Ergün Diler, Türkiye'nin tek başına her sorunu çözeceğine, her badireyi atlatacağına inanan Devlet Bahçeli gibi düşünmediğini belirtti. Hükümete yakın Takvim gazetesindeki yazısında, kendisinin de elbette Bahçeli gibi hayal ettiğini, ancak şartlar oluşuncaya kadar yapılması gerekenin, küresel arenada kazananı bulup onunla kendi algoritmamız üzerinden yürümek olduğunu belirten Diler, özetle şunları kaydetti:

“BİZİM ülkemizdeki hakim olan düşünce, "Bir PARTİ iktidara gelir ve ardından DIŞ POLİTİKAYI belirler" şeklindedir.

Yani ÖZNE iç politikadır. Ben hiç böyle düşünmedim. Binlerce örnek önümüzde hazır duruyorken, bu şıkkı benimsemem mümkün değildi. Aksine DIŞ POLİTİKADAKİ rüzgarlar İÇ POLİTİKAYI da iktidarı da belirlerdi... Bu iktidara gelen isimlerin, YABANCILARIN sözünden çıkmadığı ve onlarla çalıştığı anlamına gelmezdi! Asla... Güncelden gidelim... YABANCILAR ülke ekonomisini etkiliyorsa finansal kanalları sarsabiliyorsa ülke sermayesine tesir ediyorsa zorunluluk gereği bu tıkanıklığı açacak PARTİ İKTİDARA yürür.

Yürütülür. Partiden bağımsız olur bu işler...

Kaç zamandır BÖLGENİN değişime gebe olduğunu yazıyorum. Son yıllardaki PKK-YPG- IŞİD benzeri örgütlerin sahne aldığı coğrafya, KÜRESEL SAVAŞA ev sahipliği yapıyordu.

Yani ABD gelip burada terör örgütüyle mücadele etmiyordu.

İngiltere ya da AB ismini bile bilmediğimiz terör oluşumlarıyla savaşmıyordu. Savaş kendi aralarında yaşanıyordu. Biz bunu bazen TERÖR olarak bazen ekonomik kriz olarak görüyorduk.

Dün yeterince açık yazdığımı düşünüyorum. Çok dostum arayıp yazı hakkında görüş bildirdi. Eksik olmasınlar.

Girişte de altını çizdiğim gibi benim için DIŞARISININ YAPTIĞI, YAPACAĞI, NE YAPABİLECEĞİ önemlidir.

Türkiye üzerine tesir edecek güçlere bakarım. Kimin sıkıştırıldığını, kimin önünün açıldığını, kimin yedekte bekletildiğini anlamaya gayret ederim. EN tepeye büyük mücadeleyi koyup rolleri dağıtırım ve sonra olacakları hesap etmeye bakarım.

Mesele budur...

CHP'nin yeni lideri Özgür Özel, ABD'ye uzak ve mesafeli bir isim değildi. Kemal Bey tasfiye de olsa uzaktı. Dün sosyal medyadan Başkan Erdoğan'a sert satırlarla yüklenmesi, aslında CHP ile kurduğu yeni ilişkiye itirazdı. Çok sertti. Gitti. İmamoğlu, Londra ile yürüyecekti. Balıkçıda nikah kıyılmıştı. Ancak MHP lideri Devlet Bey, kulvarından hiç ödün vermezdi. MHP, ABD ile yan yana gelmeyi birlikte geleceğe adım atmayı "UŞAKLIK" olarak görüyordu. Rusya konuşmalarında yoktu, Çin de...

Londra çok az yer tutardı. AB elinin tersiyle ittiği yerdi. Aslında Devlet Bey, hiçbir ittifaktan söz etmiyordu! Türkiye'nin tek başına her sorunu çözeceğine, her badireyi atlatacağına inanıyordu. Etrafını kontrol edebilen, etkili bir güç olmak için ekonomik bir modele ihtiyaç duyulmasından ya da teknolojik üstünlükten söz etmiyordu.

MİLLİ DUYGULARLA hedefe yürünebileceğine inanıyordu.

(…)

Elbette ben de MHP lideri Bahçeli gibi düşünürüm, hayal ederim. Türkiye'nin her sorunu tek başına çözmesi gerektiğine inanırım. Şartlar oluşuncaya kadar da yapılması gereken KÜRESEL ARENADA KAZANANI BULUP ONUNLA KENDİ ALGORİTMAMIZ ÜZERİNDEN YÜRÜMEK. (…)”



