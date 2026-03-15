Adana kebap tarifi; hem lezzetli hem de kolay! En iyi kebap....

Müthiş bir lezzet olan Adana kebabını evde rahatlıkla hazırlayabileceksiniz.
Adana mutfağının Türk mutfağına armağanı Adana kebabını bu tarifle evinizde kolayca yapabilirsiniz. Bu lezzetli ve tam ölçülü tarifle evinizi ocakbaşına çevirmeyi hedefliyoruz. Kaç porsiyon yemek isterseniz, garsona söylerken çekinme durumunu ortadan kaldırmak işte bu kadar kolay. Bir mi bir buçuk mu size kalmış. Yanında kendi lavaşınızı yapıp mezelerinizle birlikte afiyetle yiyin!
Evde yapabileceğiniz, kolay ama bir o kadar da lezzetli Adana kebap sizlerle! Adım adım yapılışı ile çabucak hazırlayacaksınız.
Adana Kebap Tarifi İçin Malzemeler 600 gram kıyma (kuzu ve dana karışık) 1 yemek kaşığı pul biber 2 tatlı kaşığı tuz 1 çay kaşığı karabiber 1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı) 1 adet kapya biber (isteğe bağlı)
Adana kebap için 600 gram kıymaya 1 yemek kaşığı pul biberi ekleyin ve 15 dakika yoğurun.
Sonrasında 2 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet kapya biber ve 1 yemek kaşığı tereyağını da ekleyip 5 dakika daha yoğurmaya devam edin.
Yoğururken ara ara elinizi ıslatın. Böylelikle yoğurma işlemi daha kolay olacaktır. Homojen bir kıvama gelene kadar yoğurun.
Kıvam alan kıymadan parçalar koparıp çöp şişlere geçirin.
En az 5-6 saat dinlenmesi için buzdolabına kaldırın.
Süre sonunda Adana kebabı ister fırında, isterseniz de tava da pişirebilirsiniz. Fırında pişireceksiniz 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 20 dakika kadar ters yüz ederek pişirebilirsiniz. Dilerseniz pişirme kağıdı serili bir fırın tepsisinde ya da fırın ızgarası üzerinde pişirebilirsiniz.
Adana kebabı yanında bol garnitür ve ayranla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Izgara telinin altına mutlaka bir fırın tepsisi koyun, kebap pişerken yağlar akacaktır. Fansız programda çalıştırmak, etin kurumasını önleyecektir. Etler pişmeye yakın üzerine lavaş ekmeği koyarsanız yağını çekecek ve lezzeti güçlendirecektir.
